“Estaba amargada, era imposible estar cerca de mí”. Shakira revela sus peores momentos con Piqué

No necesitó la ayuda de un hombre para convertirse en una de las artistas más conocidas del planeta, pero nadie puede negar que su matrimonio con el futbolista Gerard Piqué le ha sumado un plus de popularidad. A pesar de ser uno de los personajes más habituales del papel couché, Shakira llevaba un par de meses en un discreto segundo plano, quizás porque no se ha visto envuelta en ningún escándalo. Hasta ahora, que ha roto su silencio en una entrevista con el diario británico “The Guardian”. En ella, la cantante recuerda desde la distancia uno de los tragos más amagos de su vida, que ocurrió hace ahora dos años coincidiendo con la gira mundial de su álbum “El dorado”. Entonces, una hemorragia en las cuerdas vocales le obligó a posponer los conciertos apenas unas semanas antes de arranque.

Shakira confiesa puede que el problema fuese que en sus planes nunca entró perder su voz. Afirma que aunque siempre ha sido consciente de que algunos aspectos físicos cambiarían de forma natural a lo largo de los años, en su cabeza nunca entró la posibilidad de quedarse sin lo que ella misma califica somo su identidad. “No ha sido una experiencia positiva porque me convertí en una persona muy pesimista. Estaba amargada y era imposible estar cerca de mí”, recuerda ahora sin esconder que se vio sumida en una profunda depresión.

Para remediarlo recurrió a prácticamente todos los remedios que se pusieron a su alcance. Además de tomar largas sesiones de meditación e hipnosis, llegó a peregrinar a Lourdes en busca de agua bendita. “Necesitaba cirugía o intervención divina”, dice. Tanto que cuando finalmente su voz volvió sin tener que pasar por el quirófano, sintió que estaba teniendo “una especie de experiencia religiosa”.

Sus mayores apoyos a la hora de superar el trago fueron su marido y sus dos hijos, Milan y Sasha. Sobre Piqué, subraya que intentó poner humor a una situación complicada: “Bromeaba con eso de que los hombres siempre quieren que su mujer se quede callada, pero cuando tenía que hacerlo, él se sentía como esos presos que salen de la cárcel y no saben qué hacer en libertad”.

Gira y película

Además de la gira “El dorado”, que es la primera que vive como madre, Shakira afronta a la vez el estreno de su película documental que refleja, precisamente, el tour mundial. “Shakira en concierto: El dorado world tour” tiene previsto su estreno en cines este mismo mes de noviembre.