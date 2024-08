La estatua de Sancho Gracia, atacada tras la sentencia a su nieto, Daniel Sancho

Las consecuencias de los actos deDaniel Sancho en Tailandia van mucho más allá de los judiciales. Dos familias están rotas, una en Colombia llorando la muerte de Edwin Arrieta, y otra en España haciendo lo propio por recibir la condena perpetua como un jarro de agua fría. Pero incluso los que ya no están sufren lo sucedido, como así ha pasado con el abuelo del asesino confeso del cirujano colombiano, Sancho Gracia. Su escultura en Mondariz Balneario, Pontevedra, ha sido asaltada por unos vándalos poco después de conocerse que su nieto ha sido declarado culpable de asesinato con premeditación, descuartizamiento del cadáver y ocultación del mismo y sus documentos. El monumento ha sido retirado y no se estima que vaya a ser instalado de nuevo. Una noticia que seguramente añada dolor a una familia ahora hundida.

Rodolfo Sancho durante el juicio contra su hijo Daniel en Tailandia Gtres

Desde hacía 10 años que la escultura en honor a Sancho Gracia coronaba un lugar destacado en Mondariz Balneario. Siempre se le ha respetado e incluso había muchos seguidores del actor que peregrinaban hasta aquí para hacerse una foto con la estatua. Ya no podrán hacerlo. Al menos no hasta que no se decida qué hacer con ella, si merece la pena ser restaurada tras el acto vandálico que ha obligado a su retirada. Así lo ha confirmado el propio alcalde del municipio, César Gil, al diario ‘ABC’, confirmando que la profanación de este homenaje al intérprete ha coincidido con el veredicto condenatorio contra su nieto por tan feos delitos en Tailandia. No ha sido una casualidad.

Tal y como han detallado desde el citado medio, no hay una decisión en firme para devolver la escultura de Sancho Gracia al que ha sido su sitio en la última década. Un monumento que se diseñó a modo de homenaje a uno de los grandes actores de nuestro país, que fue inaugurado en 2014 en colaboración con el Concello de Mondariz Balneario, el propio Balneario de Mondariz y la Diputación de Pontevedra. Una obra firmada por el artista José Morales con el mítico ‘Curro Jiménez’ como protagonista, que ha sido atacada por personas que han decidido tomarse la justicia por su mano, ampliando la condena leída este jueves contra Daniel Sancho, con un agravia al recuerdo de su abuelo.