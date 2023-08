El sueño por cumplir de Edwin Arrieta que deja a su padre desprotegido

Edwin Arrieta ha sido asesinado a manos de Daniel Sancho, dejando por cumplir muchos sueños. Por un lado, quería dar el gran salto internacional y llevar sus dotes como cirujano plástico más allá de Colombia y Chile, con planes de abrir clínicas en Barcelona y Madrid. También estaba invirtiendo en los negocios del joven chef que le ha arrebatado la vida y, con ello, también la posibilidad de cumplir con la promesa que se hizo un día para cuidar como se merece de su padre. Un sueño truncado que demuestra la capacidad de generosidad a la que llegaba el colombiano, como así han destacado en numerosas ocasiones su familia y amigos.

Edwin Arrieta Instagram

El doctor ha tenido suerte en sus negocios, por lo que ha ido amasando una ingente fortuna. Esta no solo le aseguraba vivir cómodamente y poder agasajar a Daniel Sancho para que estuviese a su lado y se convirtiese en su pareja de hecho, como entraba en sus planes antes de perder la vida. Le pagaba 25.000 euros mensuales, pero también ha invertido en los negocios del chef, como en la hamburguesería que pensaba levantar. El dinero tan solo ha sido un vehículo para él para ser feliz. Pero no solo para Edwin Arrieta, sino también para su familia, con los que ha sido muy generoso, pero no tanto como había prometido.

Edwin Arrieta ya le había comprado una casa a su hermana en Montería, Colombia, aprovechando los ingresos recibidos por la venta de su propio chalé. Una estratégica venta inmobiliaria que le permitió asegurar el futuro de su hermana, pero en sus planes también estaba hacer lo propio con su padre. Pero no ha podido ser. “Tenía programado que más adelante, cuando tuviera la plata, le compraría una finquita a su padre”, ha confesado una persona cercana a la familia de Edwin Arrieta a ‘El Mundo’. Y es que el cirujano tenía especial predilección por su padre, de quien se ocupaba que no le faltase de nada: “Hablaban varias veces al día”.

El padre de Edwin Arrieta T5 T5

El cirujano pudo cumplir su sueño gracias al esfuerzo y dedicación de sus padres. Logró cursar medicina en Argentina, especializándose en la vertiente estética. Fue una inversión de futuro que deseaba devolver a sus progenitores. Por eso se había propuesto amasar una buena fortuna para comprarle un terreno a su padre para que viva sus últimos años a cuerpo de rey. Ahora esto se queda por el camino y de la herencia que deja el doctor tan solo destaca un Mercedes, objetos de valor de plata y dinero en cuentas bancarias. Pero ha dejado con su muerte un vacío difícil de llenar con cosas materiales: “Me han quitado la vida. Él era quien me sostenía a mí. Mi hijo era muy noble, todo el mundo lo quería”, decía en su día el padre cuando fue entrevistado por la televisión colombiana.