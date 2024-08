Sentencia del juicio de Daniel Sancho, en directo: última hora y reacciones a la condena por el crimen de Edwin Arrieta

"El abogado de Edwin Arrieta me vino a decir que él sospechaba y temía que el fallo hubiese sido comprado, que la sentencia hubiese sido comprada y que desde el entorno de Daniel Sancho se pudiera haber comprado al juez y se pudiese haber comprado el veredicto". Así contaba Nacho Abad ayer, en la cadena Cope, su percepción de la sentencia. "Me vino a decir que él había notado cosas raras, muy raras, durante la celebración de la vista oral. Habló de potenciales compras de testimonios y búsquedas de testigos que viniesen a declarar desde Sudamérica a Tailandia y personas a las que se habría mandado dinero para comprar voluntades. Esto, obviamente, siembra un mar de dudas", destacó Abad.

Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia Arrieta Joaquín Campos

Más tarde Juango Ospina matizaba en TardeAR: "En conversaciones con abogados nuestros en Tailandia, preguntando por sus sensaciones, me refieren que no son ajenos a la posibilidad de que la sentencia no sea absolutamente objetiva a toda la prueba practicada, que demuestra la premeditación", ha revelado.

