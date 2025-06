Elizabeth Hurley cumple 60: sin complejos, sin filtros y sin ropa

Elizabeth Hurley nunca ha necesitado permiso para brillar. Pero en su 60º cumpleaños, ha decidido dejarlo aún más claro. La actriz británica ha celebrado esta nueva década con una imagen que ha dado la vuelta al mundo: posando completamente desnuda sobre la hierba, en un gesto tan natural como desafiante. Sin artificios, sin complejos. Solo ella, el sol y una declaración de libertad.

"¡Feliz cumpleaños a mí!", escribía en sus redes sociales, junto a la ya icónica instantánea. "Este año ha sido un viaje salvaje. Estoy enamorada y me siento muy bendecida y agradecida por tener a los mejores amigos y familia del mundo", continuaba, en un mensaje tan directo como luminoso.

Lejos de las celebraciones encorsetadas, Hurley -eterna musa de Versace, ex de Hugh Grant, empresaria y activista- ha preferido hablarle al mundo desde la piel y la verdad. A sus 60 años, la actriz reivindica su cuerpo no como una herramienta de provocación, sino como un símbolo de poder, vida y coherencia con ella misma.

No es la primera vez que la protagonista de "Al diablo con el diablo" deja claro que la edad no condiciona ni el deseo ni la belleza. Pero esta imagen marca un punto y aparte: ya no se trata de desafiar los cánones, sino de ignorarlos por completo.

En una industria que aún mide la valía femenina por su juventud, Elizabeth Hurley lanza un mensaje rotundo: el verdadero atractivo está en ser quien eres. Y ella, más que nunca, lo tiene clarísimo.