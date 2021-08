La dolorosa enfermedad de Gloria Camila que le amarga las vacaciones en México

Gente

Contratiempo

Gloria Camila es toda una influencer y cuenta con más de 800.000 seguidores en su perfil de Instagram. Con ellos comparte los momentos más felices, y no tanto, de su día a día, y sus románticas vacaciones con David García Rodríguez, su novio, no podían ser menos. Estos últimos días, la joven ha publicado algunas fotografías en las que se le ve disfrutando de los paisajes mexicanos o presumir de las pequitas que le han salido por el sol: “Los que me conocéis sabéis lo mucho que me gustan”. Sin embargo, la tía de Rocío Flores acaba de revelar que sufre una dolorosa enfermedad que podría amargarle sus últimos días en la Riviera Maya.

Gloria Camila padece otitis, una infección de oído que provoca un dolor más o menos intenso y molestias en general. La cara de la hija de Rocío Jurado lo dice todo, y parece que no se encuentra del todo bien. No es para menos, puesto que los síntomas de esta enfermedad van desde la fiebre y los tintineos hasta la supuración, vértigos y la parálisis facial en los casos más graves.

Gloria Camila, enferma de otitis

Los cierto es que una de las causas más frecuentes que provocan la otitis es la entrada de agua en el oído, y estos días Gloria Camila ha estado disfrutando de unas paradisíacas vacaciones en la costa mexicana en las que no ha faltado mucho sol y mucha playa. Por fortuna, la enfermedad se trata con antibióticos y no tiene porqué ir a peor.

Ojalá que Gloria camila pueda recuperarse pronto y disfrutar de los últimos días que le quedan en la Riviera Maya acompañada de su novio. Ella y David García empezaron a salir hace más de un año, y pese a los rumores de ruptura que se cernieron sobre ellos, parece que su relación va viento en popa. El chico es muy discreto y, desde que es pareja de Gloria Camila, no ha participado nunca del entramado mediático que rodea a su novia y a su familia.