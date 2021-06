Gloria Camila, MUY PREOCUPADA por la operación de corazón de José Ortega Cano

José Ortega Cano no está atravesando por un buen momento. Tras ser sometido a varias pruebas médicas recientemente - entre ellas un tac coronario - los resultados no han sido los esperados ya que los facultativos han encontrado “algo” que no les ha gustado y el diestro pasará por quirófano esta semana para ser sometido a un cateterismo. Una operación que tiene bastante preocupada a su familia, como desveló su mujer, Ana María Aldón, este domingo en ‘Viva la vida’.

Intentando poner ‘al mal tiempo buena cara’ Gloria Camila intenta continuar con su vida al margen de los problemas de salud de su padre y este fin de semana fue uno de los rostros populares que asistió a la boda del reportero de ‘Sálvame’ José Antonio León en Sevilla.

A su llegada a Madrid, y antes de poner rumbo al plató de ‘Supervivientes’, Chance pregunta a la ahora actriz por los problemas coronarios de su padre y la operación a la que será sometido en pocas horas. Muy seria, Gloria ha evitado contar cómo se han tomado este contratiempo en el estado de salud del maestro o cómo está él ante su próxima operación. La hija de Ortega Cano solo ha roto su silencio para asegurar que “hablo con él todos los días”, dejando claro con estas palabras que por supuesto que está al tanto de cómo se encuentra en estos duros momentos.

Gloria Camila, José Ortega Cano y David García durante el 15 aniversario por el fallecimiento de Rocío Jurado en Chipiona, Cadiz

Un silencio que ha mantenido cuando le han preguntado por David Flores y su paso al frente al adherirse como “perjudicado” a la demanda de Antonio David contra Rocío Carrasco por impago de la pensión de manutención desde el año 2018, evitando mostrar su apoyo a su sobrino tras esta decisión que le aleja todavía más de su madre. Una postura que parece que va a guiar los pasos de Gloria Camila a partir de ahora, ya que horas después, en el plató de ‘Supervivientes’, anunciaba que no va a seguir defendiendo a Olga Moreno a capa y espada cuando hable de Rocío y David Flores porque “nunca me he querido meter en este tema y estoy harta de que me metan siempre en este saco”.

“Ya le he dicho a Rocío Flores que Olga tiene derecho de hablar de su vida y sus vivencias, pero conforme están las cosas fuera no le favorece ni a Olga dentro ni a Rocío como colaboradora. Entiendo que Olga necesite hablar de estas cosas, pero tengo 80.000 ojos encima y al final siempre se me va a criticar”, ha asegurado tajante, dejando claro con estas palabras que no apoya cómo la mujer de Antonio David está afrontando el conflicto con Rocío Carrasco en ‘Supervivientes’, por lo que ha decidido desmarcarse totalmente de su defensa.