Belinda Washington: “El ensayo y error es mi forma de vivir: soy del grupo de las valientes”

Hablamos con la actriz y presentadora acerca de su exposición de pintura, del peligro de compartir vídeos íntimos y de cómo el amor, en ocasiones, ha de ser tomado con practicidad

Hemos dicho «actriz y presentadora”, ¡pero también es pintora! Háblenos de su exposición, en el Lobby Art del Hotel Emperador de Madrid

Hay acuarelas y diferentes formatos, como cuatro acrílicos de gran formato que son los que se ven desde la Gran Vía y que están ahí desde marzo del año pasado, justo antes de la pandemia. Hay algunos carboncillos, paisajes, algún figurativo…

- ¿Van bien las ventas o no es momento para el arte?

- Yo creo que el fin no es vender, sino compartir. Supongo que es mala época, pero como también lo era antes. Mi objetivo es compartir una forma de expresión. ¡Ya llevo nueve exposiciones!

- La exposición se llama Paseando el silencio, pero usted no es de estar callada…

- No: la que está callada es la pintura. El nombre fue premonitorio, porque la Gran Vía es el corazón de Madrid, y la pandemia la silenció. Cuando estoy callada es cuando pinto y cuando escucho.

- Pasó el covid a comienzos de la pandemia y aprendió una lección tras automedicarse.

- Nunca es bueno automedicarse, y menos con antibióticos, pero era un momento crítico. Para evitar un mal mayor, que era ir a hospital, pensé que era mejor evitar la infección y descubrí que soy alérgica a la amoxicilina.

- Curioso: el ensayo y error también es su método de aprendizaje en la pintura

- Y mi forma de vivir. Soy del grupo de las valientes, de las que intentan, prueban, abren nuevas veredas y se tiran a la piscina. Si no hay agua, ya me curaré las heridas… Si no te atreves, te pierdes mucho.

- ¿Cuál es su mayor logro y su mayor error?

- Todo es parte de un camino. Ni hay errores ni logros, ni hay que creerse los éxitos ni los fracasos. Son parte del aprendizaje.

- ¿Usa el arte como catarsis o como expresión?

- Como expresión y como terapia, igual que cantar, escribir y te diría la escultura, porque quizás un día me da por ahí… No hay que acotarse.

- Háblenos de su proyecto Women’s Experience

- Es hedonismo, disfrute, viajes, gastronomía, pintura, reconexión… Lo mezclas todo en una coctelera con una gran dosis de capacidad de asombro, y eso es Women ‘s Experience. Esta semana hacemos una cena en una dirección secreta donde veneramos a nuestra diosa interna y rendimos homenaje a la mujer que somos. Ya hay como 30 mujeres apuntadas. El covid nos ha enseñado que lo importante no es tanto tener, sino vivir experiencias, conocer y moverse.

- Está preparando una ponencia sobre la muerte: díganos algo sobre ella que la gente no sepa.

- La ocultamos. Si la tuviéramos más presente, viviríamos una vida más intensa, diríamos más te quiero, disfrutaríamos de cada segundo… Pero nos creemos eternos.

- ¿Qué no harías jamás?

- Lo que no me haga vibrar. Si siento que no me emociono o que algo no me hace sentir, no me gusta. Aunque por supuesto, a veces hago trabajos alimenticios, porque todos tenemos que trabajar, pero intento que cada vez sean menos.

Belinda Washington actúa la próxima semana en Madrid

- ‘Qué me dices’ marcó una nueva forma de hacer televisión. ¿Qué le parece el actual?

Todo va en función de la demanda que existe. Qué me dices fue rompedor por tocar el mundo del corazón con sarcasmo y con un toque gamberro, pero ahora es diferente. A veces es mordaz, a veces tierno…

- El personaje que interpretaba en Paquita Salas era víctima de la filtración de un video sexual… ¿Le podría pasar?

- Yo creo que no, porque tengo bastante coherencia. Es un mundo muy peligroso, y por eso acepté un papel tan extremo, porque de alguna forma denuncia que las redes son peligrosas y que en un momento, puedes mandar un vídeo íntimo y ya sabemos cómo terminó el caso de Verónica de Iveco... Hay que tener coherencia y sentido común.

- ¿Cuál es el secreto para vivir un matrimonio feliz?

- Saber que vas a pasar por rachas. Nada es perfecto, ni uno mismo. Luego ponderas, haces balance y si te compensa, sigues. Si no, adiós. Hay que ser práctico también en el amor.

- ¿Le da miedo conceder entrevistas?

- Yo mantengo lo que digo, pero si se tergiversaran mis palabras, me molestaría. Si extraes un titular que he dicho sin malinterpretar y sin sacarlo de contexto, no pasa nada. Si cambias la respuesta, entonces no mola. Eso es mala leche. Si es cierto que hay una especie de lista negra de periodistas, y nos avisamos entre nosotros.

- ¿Y si yo hubiera estado en esa lista negra?

- Pues no habría habido entrevista.