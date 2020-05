Luis Miguel Rodríguez indigna al novio de Carmen Martínez Bordiú

El inesperado “ataque” del chatarrero Luismi Rodríguez en una revista contra Tim McKeague, el surfero que comparte su vida con Carmen Martínez Bordiu, han indignado tanto al australiano como a la nieta de Franco.

No entienden la actitud del ex novio de Carmen, quien califica a Tim como “un tipo raro que me mira con recelo. Igual me ve como un rival”.

El enfado no quita que al surfero le haya entrado la risa al leer lo de rival, tal y como me cuenta una buena amiga de la Bordiu, que comentó con ella la polémica entrevista

Igualmente, me desvela que a Carmen tampoco le ha gustado que el mujeriego Luismi diga de ella que no sabe estar sola.

Ahora nos enteramos de que el rey de la chatarra es también consejero sentimental. Cuando su ex le preguntó qué opinaba de su joven pareja, ni corto ni perezoso respondió rápidamente con “no me gusta”. A ver si el celoso es él y no el australiano...