Amador Mohedano habla para La Razón: “Me han subido a planta y estoy mejor”

Afortunadamente, ha pasado el peligro. El mismo Amador Mohedano nos confirmó ayer sábado que “hoy me han subido a planta y me voy encontrando mejor. Me encuentro bien, hombre, ya hablaremos cuando me den el alta, pero, tranquilo, me siento más animado y con muchas ganas de volver a casa”.

Nos habla por WhatsApp desde la habitación del centro hospitalario de Jerez, en el que, en el momento de escribir estas líneas, se encuentra ingresado. Se nota en su voz el cansancio y la preocupación, pero lo que importa es su mensaje de optimismo.

Recordemos que le llevaron al hospital al encontrarse mal de salud, debido a una fuerte anemia, y le han practicado transfusiones de sangre para que se recupere.

En cuanto se supo que le subían a planta, sus hijos viajaron rápidamente a la localidad andaluza para estar a su lado. Al igual que su hermana Gloria y su cuñado Jose Antonio.

Amador celebrará su 68 cumpleaños el próximo diecisiete de septiembre, y los médicos le han aconsejado que cuide su alimentación y sus hábitos diarios, porque, a decir de los suyos, se ha dejado llevar y no se cuida como debiera.

Lo que no ha confirmado es si es cierto, tal y como dijeron en “Viernes Deluxe”, que sufrió una hemorragia digestiva y que, según les contó Jacqueline, la ex del hermano de Rocío Jurado, había vomitado sangre.