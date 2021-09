Lolita Flores toma una decisión radical tras su polémica sobre el feminismo

Gente

El pasado sábado 4 de septiembre, Lolita Flores visitó en plató de ‘La sexta noche’ para abordar ciertos asuntos de interés general, como la problemática que ahora afronta Afganistán por la toma de poder de los talibanes. En este sentido, a colación de la pérdida de derechos de las mujeres en el país asiático, también se puso sobre la mesa el tema del feminismo, y la cantante se mostró muy contundente en sus declaraciones. “No soy feminista. Soy un ser humano y una mujer, y me considero muy mujer, entonces no me gusta la denigración a un hombre ni a una mujer”.

Sus palabras han dado lugar a una tremenda polémica, sobre todo a través de las rede sociales, y miles de usuarios han cargado contra ella tachándola de “ignorante” por dar a entender que el feminismo busca la denigración del hombre. Lejos de mantenerse al margen, y haciendo gala de este temperamento que siempre ha caracterizado a su familia, Lolita Flores no tardó en entrar al trapo en las redes sociales: “¿La gente es tonta? Que escuchen bien lo que dije sobre el feminismo y el machismo. No me gusta nada de lo que acaba en ‘ismo’. Defiendo a la mujer porque lo soy, porque soy madre y hermana, tía y sobrina, nieta y tía, y sobre todo porque nos matan. ¿Por qué tengo que tener una etiqueta?”.

Ayer por la noche, Lolita Flores hacía estas desafortunadas declaraciones, fruto de la ignorancia.



El feminismo busca igualdad, en capacidades y derechos, para hombres y mujeres. El feminismo no puede ser una opción, debe ser el camino a seguir para progresar como sociedad. pic.twitter.com/RJazpuUH7G — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) September 5, 2021

Pero sus palabras no hicieron otra cosa que echar más lecha al fuego en ese campo de batalla en el que Twitter parece haberse convertido, y las críticas a Lolita Flores fueron a más. “Tengo 63 años y sé muy bien dónde estoy parada. ¡A la mierda los que se aburren! No me hace falta ser feminista para defender los derechos de los seres humanos, y sobre todo (para condenar a) los maltratadores, manipuladores, etcétera, tengan el sexo que tengan”, sentenció la cantante, a lo que más tarde añadió: “Estoy en contra de los que quitan la libertad, la paz, y de los que humillan a la mujeres, a los niños. Sigo creyendo en el ser humano, sea de la clase que sea. El malo a la cárcel, la mala también. El abuso de menores... Los desprecio, déjenme en paz”.

Harta de la retahíla de críticas, reproches y comentarios que iban a más, Lolita Flores ha tomado la radical decisión de abandonar su cuenta en la red social. “Qué vergüenza, qué ignorancia y qué aburrimiento tenéis lo que me tacháis de ignorante. Me río de vosotros. Así no entro en Twitter, vergüenza os debía de dar hablar sin saber. Qué pena de Twitter, se ha convertido en una cesta de víboras aburridas. Hasta nunca. Me voy de Twitter para siempre, no estoy para aguantar impertinencias”.

Me voy de Twiter para siempre no estoy para aguantar impertinencias , no sois jueces , y lo siento por los demás pero no estoy para que me juzguen ya no ser felices y seguir criticando que debe ser vuestra profesión adiós hasta nunca — Lolita Flores (@sarandonga55) September 6, 2021

No es, ni mucho menos, el primer rostro conocido que abandona Twitter después de haberse visto inmerso en una polémica como esta. Hace varios años ya hizo lo propio Javier Ambrossi, creador de ‘Paquita salas’ o ‘Veneno’.