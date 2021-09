Las declaraciones de Lolita sobre feminismo que han creado lío en las redes

La cantante Lolita fue una de las invitadas al programa de “laSexta noche” donde el presentador Hilario Pino no dudó en preguntarle: “¿Lolita es feminista?” La actriz y cantante contestó de manera tajante: “No”, “Soy un ser humano y soy mujer. Y me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer tampoco”.

Lolita había acudido al plató para presentar su nueva obra teatral, “Llévame hasta el cielo”, junto a su coprotagonista, el actor Luis Mottola.

Siguieron adentrándose en la conversación y la actriz admitió no tener controlado qué significa el movimiento #MeToo por el que comenzaron a destaparse los escándalos de agresión sexual a la mujer en la industria de Hollywood.

Hilario le explicó el movimiento y Lolita admitió estar de acuerdo. “Me parece perfecto”, dejó claro, “pero también los hombres tendrían que denunciar los acosos y los malos tratos”. “Que me perdonen las mujeres”, dijo acto seguido. “Está claro que a ellos no les matan como a nosotras, ahí está el porcentaje de lo que hay. Pero de todas manera está bien denunciar cuando hay un maltrato”, comentó.

Pino, que es el conductor del programa durante el verano y que el próximo 11 de septiembre tomará las riendas José Yélamo, tras la marcha de Iñaki López a “Más vale tarde”, intentó reconducir el tema sobre la denuncia de las injusticias en el mundo del espectáculo. Lolita recalcó “Bueno, a mí no me ha pasado. Quizás no he sido una mujer que haya gustado tanto como para que no me hayan metido mano”.