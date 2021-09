Fidel Albiac medita demandar a Amador Mohedano

Gente

Animadversión

Las duras palabras de Amador Mohedano contra el marido de su sobrina Rocío Carrasco no han caído en saco roto, y Fidel Albiac, a decir de una fuente cercana, “medita demandar al tío de su mujer, porque está harto de que no pare de atacarle públicamente”. Son dos personas que no se pueden ni ver desde que Fidel llegó a la vida de los Carrasco Mohedano.

Amador, como ya hemos publicado, soltó, entre otras lindezas, que “Fidel nunca me ha gustado, ha estado siempre detrás de todo lo que me ha pasado con mi sobrina”.

Las desavenencias, como deja caer Mohedano vienen desde cuando Rocio Jurado, su hermana y madre de Rociito, estaba viva. Hay que recordar la tensión vivida en la última aparición televisiva de la más grande, en diciembre del 2005, seis meses antes de fallecer, cuando Albiac se encargó de sacar adelante un especial con su suegra, dejando al margen de todo a Amador, que era el manager y hombre de confianza de la artista. Allí se vio realmente la animadversión del uno con el otro.