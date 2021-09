Desvelado el dato más relevador sobre la guerra entre Rocío Carrasco y Gloria Camila

Casa Real

Familia

El distanciamiento que Rocío Carrasco mantiene con buena parte de su familia mediática sigue estando en boca de todos, especialmente lo relativo a sus hermanos Gloria Camila y José Fernando. Según las últimas informaciones que se han publicado, la joven colombiana habría reflexionado a raíz de la emisión de la serie documental y estaría dispuesta a retomar el contacto con la heredera universal de ‘la más grande’. Así lo ha asegurado Alejandra Rubio en ‘Viva la vida’, después de indicar que ha mantenido una profunda conversación al respecto con la actriz de ‘Dos vidas’.

“Ahora mismo no se van a sentar a hablar, pero yo sé que Gloria Camila se cree muchas cosas de Rocío Carrasco”, ha explicado la tertuliana. En este sentido, Ana María Aldón ha señalado que ella no tiene constancia de que Gloria Camila quiera seguir el camino de la reconciliación con su hermana Rocío Carrasco, pero asegura que la apoyaría si así fuera. “Es que son hermanas, lo normal es que hablen. Lo que no es normal es cómo están ahora”, ha indicado la andaluza. Además, la esposa de Ortega Cano ha revelado un importantísimo detalle sobre el enfrentamiento que mantienen las hijas de Rocío Jurado que ayuda a entender el origen del conflicto.

Según Ana María Aldón, fue Rocío Carrasco quien cortó de raíz el contacto con su hermana pequeña, sin ninguna explicación previa. “Gloria Camila si llamaba a su hermana, para preguntar por sus sobrinos, para saber... Fue Rocío Carrasco quien dejó de tener contacto, posponiendo las cosas, diciendo que mejor hablar otro día, y así...”, ha explicado en ‘Viva la vida’ la diseñadora. Se trata de un detalle hasta ahora desconocido y que señala a la primogénita de ‘la más grande’ como responsable del distanciamiento de Gloria Camila.

Alejandra Rubio en 'Viva la Vida' FOTO: Mediaset

Sobre el supuesto acercamiento que podría producirse en un futuro más o menos cercano, Alejandra Rubio insiste en la idea de que Gloria Camila ha descubierto que parte del relato que su familia siempre le ha transmitido no se correspondería del todo con la verdad. La joven tendría la intención de acudir a su hermana Rocío Carrasco en busca de respuestas, y en el aire queda la posibilidad de que, de paso, puedan por fin enterrar el hacha de guerra.