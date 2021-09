La polémica decisión de Sara Sálamo tras la “vuelta al cole”

Gente

La semana está siendo de lo más complicada para los peques que comienzan el colegio o guardería, como es el caso de Theo Alarcón Sálamo, el hijo de dos años del futbolista Isco y la actriz Sara Sálamo. Y es que el periodo de adaptación de los niños es una etapa complicada que toca revivir año tras año en la “vuelta al cole”. Un duro momento también para las madres y padres que, como la actriz se han pronunciado al respecto y en redes sociales se ha preguntado si no hay otra forma de hacer este proceso. Además, ha confesado que desde que su hijo mayor lloró el primer día no lo ha vuelto a llevar a clase.

Una polémica postura que se ha visto obligada a aclarar a través de un post en el que denuncia esta situación: “No. No estoy preparada para desaparecer de tu vista y que pases una, dos o seis horas llorando esperando a ver si vuelvo. No. No estoy criticando a las familias que se ven sometidas a tener que hacerlo. No. No estoy de acuerdo en que “lo que hemos hecho siempre” es lo que está bien. No. Mi madre y mi padre NO minimizaron mi dolor y el que yo no estuviera preparada para pasar tantas horas en un lugar que nunca había visto, rodeada de desconocidos. Así que también buscaron otra alternativa hasta que cogí la seguridad necesaria. No. No pienso que validar los sentimientos de mis hijos les convertirá en unos malcriados. No. No soy de las que cuando se caen les digo “no pasa nada, tú eres muy fuerte”. Sino les ofrezco mi ayuda y les abrazo”.

“Es una obviedad que hablo desde un lugar de privilegio. Dónde soy una mujer blanca, heterosexual y europea que puedo llevar a mis hijos conmigo al trabajo o contratar a alguien para que cuide de ellos en casa. Pero desde mis sitios de privilegio también puedo denunciar que las cosas no están bien hechas. Que la conciliación es una utopía. Y que no creo que ningún padre o ninguna madre se sienta cómoda dejando a sus hijos en manos de una maestra (desconocida totalmente por nosotros y nuestros bebés) cuando llora de forma desconsolada”, denuncia la actriz.

“Yo no tengo la solución a todo esto. Pero siento la responsabilidad de generar un debate, de hacernos preguntas y quizás, haciendo piña, cambiar las cosas entre todos. Solo tenemos que echar un vistazo a países vecinos como Finlandia, Inglaterra y Alemania, donde los periodos de adaptación son mucho más personalizados. Y donde las bajas de maternidad y paternidad… Son bastante distintas. Y por supuesto, la conciliación NO PUEDE PASAR POR RENUNCIAR A NUESTRAS CARRERAS”, puntualiza Sálamo invitando así a la reflexión en su post de Instagram que ya va camino de los 900 comentarios.

El debate está servido.