Sara Sálamo se muestra en Instagram dando el pecho a su hijo

La pareja de Isco ha querido reivindicar la lactancia materna. Para ello Sara Sálamo se ha servido de una explícita fotografía que le ha servido para explicar cómo ha sido para ella conciliar su trabajo como actriz con su maternidad.

“Comienza la Semana Mundial de la Lactancia Materna”, ha comenzado escribiendo Sara Sálamo en Instagram. “Hoy, por fin, os escribo desde casa, pero he estado trabajando seis semanas en otra ciudad. Jornadas larguísimas y muy intensas, en un proyecto que me ha supuesto dar el mil por cien. Pero trabajar en esta peli, no ha sido la parte más compleja…”, ha continuado la actriz.

Sara Sálamo ha estado acompañada durante este tiempo de Piero, que es su segundo hijo con Isco y el tercero del futbolista. Así lo ha contado la canaria: “Este pequeño de aquí, me acompañaba día y noche. Camerinos, hoteles y caravanas, donde esperaba ansioso su teta. Nuestros momentos. Esos instantes de volver a conectar con algo tan poderoso y que nos envolvía en la burbuja del “todo está bien”. Aquí, así, estamos a salvo”.

“Pero no es, ni ha sido, todo de color de rosas… Las noches han sido MUY DURAS. Ir a trabajar habiendo dormido dos, tres o cuatro horas porque solo yo puedo alimentarte, me ha puesto a prueba física y psicológicamente cada día de este mes y medio”, ha reconocido.

“Pero… ¡lo hemos conseguido! Porque no quería elegir, entre ser solo actriz o madre. Y tú estás encantado con tu teta… Y yo me muero cuando, mientras comes, me dedicas una de esas sonrisas tan tuyas. Tan increíbles”, ha proseguido la actriz.

“Quería de nuevo agradecer a los productores, directora y todo el equipo por habérmelo puesto tan fácil para poder conciliar”, ha finalizado Sara Sálamo.