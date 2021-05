Sara Sálamo e Isco ya tienen el carrito de bebé de 2.000 euros que olvidaron en un parque

El carrito de bebé es uno de los accesorios fundamentales para los padres que tienen un bebé o un hijo de corta edad. Perderlo puede provocar que toda la logística familiar se vea alterada sin remedio. Eso es lo que les pasó a finales de marzo a Isco Alarcón, futbolista del Real Madrid, y a su pareja, la actriz Sara Sálamo. En una salida al parque con sus hijos, Isco y Sálamo se olvidaron allí del carrito de sus niños.

Sara Sálamo mostró su disgusto en las redes sociales y pidió ayuda para recuperarlo. “Me han robado joyas que me han dolido menos perder que el carrito de los niños. No sé si por las vivencias del carrito, porque es el carrito de los dos, por las hormonas... no lo sé, pero ojalá lo encontremos”, escribió.

La pareja no volvió a informar sobre lo sucedido con el intento de recuperar el carrito perdido y este lunes, la actriz compartió en las redes sociales su felicidad por tener un nuevo carrito para sus niños. “Hola, soy una mamá feliz. Gracias a Cybex por darnos las facilidades para volver a tener nuestro carrito volador”, contó Sálamo en una storie de Instagram.

El exclusivo carrito de bebé que utilizan Isco y Sálamo es de la marca Cybex y está diseñado por Jeremy Scott. Su precio solo está al alcance de los más privilegiados y con los diferentes complementos ronda los 2.000 euros.