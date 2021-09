Así será la esperada reaparición de Concha Velasco tras su retirada: sabemos el lugar y la fecha elegida

Famosos

Ha pasado tan solo una semana desde que Concha Velasco anunciaba públicamente su retirada de los escenarios. Lo hacía, como no podía ser de otra forma, a través de los escenarios, más concretamente en su querido Teatro Calderón de Valladolid, ciudad en la que la actriz nacía hace 82 años. “Gracias por estos aplausos tan cariñosos. Hoy ha sido la última representación que voy a hacer en el teatro. Mis hijos quieren que deje de trabajar en el teatro, sobre todo que no haga giras, así que será la última vez que me vean”, deslizó visiblemente emocionada ante a ovación de un público de lo más entregado.

Concha Velasco en una imagen de archivo FOTO: Jesus Briones GTRES

Desde entonces no se ha vuelto a ver a ‘La chica ye-ye’, pero su reaparición pública tras esta difícil decisión. Hasta ahora. Concha Velasco se sentará por primera vez en un plató de televisión como mujer ‘jubilada’ este sábado 18 de septiembre en el programa ‘Veinte Conmigo’, un nuevo formato que se emitirá en la televisión de Castilla-La Mancha Media a las 22:00h, con motivo del vigésimo aniversario de la autonómica manchega.

La actriz será la primera invitada de este prometedor programa presentado por Irma Soriano. Allí repasará su amplia y exitosa trayectoria profesional y, seguro, dará todas las explicaciones sobre los motivos que le han llevado a apartarse de los escenarios que tantas alegrías le han dado en los últimos sesenta años.

Una invitada de lujo que se enfrentará a las preguntas de grandes colaboradores y rostros habituales de la cadena: Goyo González, Jennifer Rubio, la cantante Natalia, la presentadora Julia Rubio y Vicente Serrano, director de uno de los programas más emblemáticos de la cadena, ‘Estando Contigo’, y también presentador cuando las circunstancias así lo exigen.

Vicente Serrano, director y presentador en Castilla-La Mancha-Media FOTO: Castilla La-Mancha Media

Ha sido precisamente en ‘Estando Contigo’ donde este viernes se ha anunciado la presencia de Concha en ‘Veinte Conmigo’, un programa que dará mucho que hablar y que contará con invitados de lujo muy unidos a la cadena a lo largo de las últimas dos décadas.