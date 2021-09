Última hora sobre el estado de salud de la madre de Isabel Pantoja: “Hay una mejoría”

Gente

Clan Pantoja

Según se reveló ayer en “Sálvame”, doña Ana sigue ingresada, pero su estado de salud podría haber mejorado un poco. La matriarca del clan Pantoja vive un momento delicado de salud y su hija, Isabel Pantoja no se separa ni un momento de ella. Es Agustín el que se encarga de hacer los recados y según una amiga de la famila, la cantante está muy baja de ánimos. “La información que me llega, es que hay una mejoría. Pudo comer un poquito de puré y un yogurt y eso hace que Isabel Pantoja esté más contenta”, aseguraba un reportero en las puertas del hospital.

Fue Kiko Hernández el que el pasado viernes alertaba en directo sobre el estado de salud de la abuela de Kiko Rivera e Isa Pantoja. ”Hay preocupación con la madre de Isabel Pantoja. Sabemos que siempre está pachucha, pero en este momento hay mucha preocupación con la madre de Isabel Pantoja”, ha remarcado.

“Doña Ana está en un hospital. Aunque no lo tengo confirmado, A mí me han pasado o me han dicho el parte y, si es verdad lo que me han pasado, es terrible”, explicaba desvelando que su fuente era una enfermera del centro. “El parte que me dio es tan espeluznante que yo llamé inmediatamente a Kiko porque sé que no tiene relación con la familia. Kiko se puso de los nervios y se salió del estudio de grabación para intentar localizar a alguien que pudiera explicarle algo”.