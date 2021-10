Alejandro Amenábar encara el 25 años de “Tesis” con un nuevo amor en su vida

Gente

La película “Tesis”, de Alejandro Amenábar, cumple un cuarto de siglo. El film supuso la consagración de este director de origen chileno en la que Eduardo Noriega daba vida a un psicópata. “Tesis” nos adentra en los pasillos de una facultad en la que estudia Ángela (Ana Torrent) que está finalizando una tesis sobre la violencia en el mundo audiovisual. En su trabajo de investigación, descubre en el archivo universitario unos videos con alta carga de violencia que no parecen ser ficción.

Alejandro Amenábar con su Óscar por «Mar Adentro», en 2005

“Quería provocar un buen escalofrío”, relataba el cineasta a TVE. “Queríamos hacer lo que nos hubiese gustado ver en pantalla en el cine español. Tomando como referencia muchas de las películas que habíamos visto de niños. Muchas venían de Hollywood, pero queríamos integrarlas en lo que conocíamos, en nuestro contexto”.

Con “Abre los ojos” y “Los otros” llegó su consagración como el director más importante del país, tras Pedro Almodóvar. “Me gusta pensar que hay gente que va a ver una película porque yo la dirijo, porque sigue mi trabajo y le interesa. A mí lo que más me guía para ir al cine es quién está detrás de la cámara o escribe el guion. Mi ‘star system’ es más de directores”, confesaba al ‘Diario de Sevilla’ con motivo del estreno de “Mientras dure la guerra”.

Alejandro Amenábar, posa junto al actor de su película "Mientras dure la guerra", Karra Elejalde/Efe

Alejandro Amenábar es un hombre discreto que siempre ha querido mantener su vida personal en la más estricta intimidad. No habló de su homosexualidad hasta 2004, cuando fue portada de la revista “Shangay” y “Zero”. “Yo no quiero que nadie entre en mi intimidad. Pero, ni puedo ni quiero negarme a una entrevista en cualquier revista y tampoco quiero negarme a dar la cara por los gays. Creo que contribuye a normalizar la situación y además no quiero entrar en el juego ambiguo del ‘sí, pero no’. Es tan fácil como decir que eres gay y ya está”, aseguraba a estas publicaciones,

Casado con David Blanco, la pareja se separaba en 2018. Actualmente tiene pareja, César. Ganador de nueve premios Goya y un Oscar, el cineasta nació en Santiago de Chile. Trabajó como reponedor en un almacén y como jardinero hasta que pudo comprarse su primera cámara de vídeo. Estudió y destacó como mal estudiante en la facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, en Madrid,