Isabel Jiménez da la cara por Sara Carbonero y aclara su relación con Kiki Morente

Isabel Jiménez y Sara Carbonero son uña y carne. Ambas formaron una intensa amistad cuando coincidieron trabajando en ‘Informativos Telecinco’, una relación que se ha ido fortaleciendo con el paso de los años hasta que se han convertido en casi hermanas. La compañera de David Cantero fue uno de los principales apoyos de la conductora de ‘Que siga el baile’ de Radio Marca cuando padeció cáncer, y como muestra de cariño a todas las mujeres que sufren esta enfermedad ha querido formar parte de la nueva campaña de Ausonia y la Asociación Española Contra el Cáncer para recaudar fondos para la investigación.

Allí ha atendido amablemente a la prensa y no ha podido evitar que salgan a relucir las preguntas sobre Sara Carbonero. Como su íntima, ella conoce mejor que nadie cómo se encuentra la periodista tras darse a conocer su supuesta relación con Kiki Morente. Siguiendo la discreción que marca la de Toledo, la presentadora de ‘Informativos Telecinco’ no ha querido profundizar en este asunto, aunque ha intentado desmentir la noticia poniendo a su actual pareja como ejemplo. “¿Si alguna vez sale una foto de ella con mi marido, significa que está con él? Yo no soy la portavoz de Sara”, ha sentenciado.

Isabel Jiménez en el evento de Ausonia y la Asociación Española Contra el Cáncer FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Eso sí, Isabel Jiménez, ha aclarado que ella también conoce a Kiki Morente “desde hace tiempo”, a quien ha dedicado buenas palabras: “Me cae bien”. No es la primera vez que la periodista desmiente una supuesta relación de Sara Carbonero, y es que el pasado abril se la vinculó también con José Luis, un hombre que, en realidad, llevaba casado dos años.

La presentadora también se ha pronunciado sobre la relación actual que mantiene con Iker Casillas tras divorciarse de Sara Carbonero. Aunque ella es su “amiga del alma”, su separación no ha afectado a la amistad que mantiene con el futbolista. “Yo les adoro a los dos. Son mis amigos”, apunta.

En las últimas semanas han circulado numerosos rumores sin confirmar sobre Sara Carbonero y su vida sentimental. Aunque en un principio se publicó que ya había terminado su supuesta relación con Kiki Morente e incluso se le vinculó a Adrián Torres, el ex de Lara Álvarez, lo cierto es que la presentadora parece más centrada en su familia y su carrera sentimental que en pasar página junto a otro hombre. Tiempo al tiempo.