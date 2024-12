La becaria de Nacho Cano canta para eludir su acusación de chantaje: la contundente respuesta

Lesly Guadalupe vuelve a estar en boca de todos después de haber pasado una vez más por los Juzgados de Madrid. Esta vez no acude para defender la denuncia que interpuso contra Nacho Cano, a quien acusa de un supuesto delito contra los trabajadores en su musical de ‘Malinche’, sino que en esta ocasión era ella la que testificaba en calidad de imputada. El productor musical le adjudica un presunto delito de chantaje y extorsión y, sobre esto, ha tenido que responder ante la juez encargada del caso. No ha podido rebatir la acusación con hechos. A su salida de la sede judicial, como ya sucedía en su primera incursión, ha vuelto a enfrentarse a las preguntas de los reporteros. Sin embargo, al ver los micrófonos frente a ella, ha considerado oportuno repetir la hazaña de la primera vez. Antes ha hablado: “Hubieron hechos y comentarios por parte de mis compañeros y de la organización, que me hicieron sentir discriminada. Yo nací con una condición diferente en mi mano izquierda y creo que no reuní las condiciones que pedía Nacho Cano y yo creo que esa fue la verdadera razón”. Después cantó de nuevo y las redes han vuelto a arder, aunque ya no les hace tanta gracia a todos, especialmente atendiendo a que el espectáculo incluye un baile de declaraciones.

Ante la juez ha cambiado la versión de los hechos y ahora asegura que su despido de la compañía se debe a un tema de discriminación. Concretamente con el problema de nacimiento que presenta en su mano izquierda, el asegura que ha sido el motivo por el que dejaron de contar con sus servicios. Algo que confronta radicalmente con lo expuesto por la parte contraria. Fuentes próximas a Nacho Cano explican a LA RAZÓN que “Lesly fue seleccionada con una minusvalía física visible. Nadie la echó, por tanto, por ella. Y no puede haber despido, por mucho que insista ahora, porque la inspección de trabajo ya ha aclarado que los chicos eran becarios, no trabajadores. Continúa el afán de crear confusión y cortinas de humo”, mantienen sorprendidos porque “en ninguna de las denuncias presentadas por Lesly, en ninguna, se menciona ninguna cuestión de minusvalía. Se saca este tema de la manga para seguir engañando al personal”.

Sea como fuere, desde el entorno de Nacho Cano no han querido desviar la atención de lo que realmente les ha llevado este jueves a verse en los Juzgados de Madrid. De ahí que se quejen de esta maniobra en la que ha cambiado su versión, asegurando ahora que la minusvalía era la causa del despido que, en realidad, no fue tal al tratarse de una becaria: “Lesly sale de pronto con la nueva milonga de su minusvalía para distraer el foco. Minusvalía o no, trató de chantajear a Nacho Cano, buscando que le pagara para no lanzar una denuncia falsa”. Este era el tema a tratar en los Juzgados, en los que el equipo legal del artista ha presentado al tribunal una grabación que demuestra que la salida de Lesly de la compañía se debía a su comportamiento contra las normas de la beca, lo cual queda demostrado además con conversaciones de WhatsApp mantenidas después del cese de su colaboración. En esos mensajes se asegura que “se muestra también el intento de chantaje. En el audio ella menciona de pasada a Nacho que algunos chicos se ríen de ella por su mano. Nacho reacciona inmediatamente y le dice que absolutamente él nunca consentiría nada así. Al final Lesly le da las gracias a Nacho por su apoyo. Pero ahora es su mano. Aunque de lo que estamos hablando es de su intento de chantaje”.

El productor musical Nacho Cano ofrece declaraciones a los medios, a 9 de julio de 2024, en Madrid (España). Nacho Cano ha atendido a los medios de comunicación tras ser detenido por contratar presuntamente a inmigrantes irregulares para su musical 'Malinche'. En concreto, se le acusa de un presunto delito contra los derechos de la población inmigrante y otro contra los derechos de los trabajadores. Ricardo Rubio Europa Press

¿Y qué tiene que decir la denunciante de Nacho Cano ante este entuerto judicial? Se le ha dado la oportunidad de hablar, de aclarar las lagunas presentes y decir qué hay de cierto o no en sus propias acusaciones, que poco a poco se van desmoronando. En su lugar, cuando se le hace una pregunta, responde cantando, destrozando la canción en opinión del propio Nacho. Desde su círculo más próximo consultado por LA RAZÓN no tienen una mejor opinión sobre su talento musical: “Lesly se sigue riendo de todos los españoles, poniéndose a cantar, desafinando, cuando le hacen preguntas que no sabe ni quiere contestar. Es un circo”, sentencian. Será la justicia quien tenga que pronunciarse y seguramente no elija ninguna canción popular para dar su veredicto.