Emma García da la última hora de Belén Rodríguez y pide cordura a Carmen Borrego

Emma Garcíano es de los rostros populares que le gusten salir de fiesta y mezclarse en los saraos públicos, de ahí lo excepcional que resulta saber su opinión fuera de los platós de televisión. Y a veces por su labor como presentadora tiene que morderse la lengua y guardarse qué piensa sobre según qué temas. Pero este miércoles tuvo lugar la fiesta de Navidad de Mediaset, velada a la que no podía faltar al tratarse de una de sus estrellas. Allí coincidió con otras muchas caras conocidas del canal, en un momento de esparcimiento para estrechar lazos y afianzar amistades entre los profesionales de distintos programas. También con miembros de la prensa que son invitados para dar buena cuenta de lo que sucede en la velada, como así sucedió cuando la presentadora de ‘Fiesta’ se enfrentó a preguntas que la sitúan a ella como protagonista, a lo que no está muy acostumbrada.

Emma García Instagram

Lo primero que hizo fue balance de cómo ha sido para ella estos últimos doce meses, algo para lo que ha echado mano de la ironía: “Pues muy bueno. La verdad, muy fiestero por la parte que me toca, de los fines de semana y por el nombre de nuestro estupendo programa. Y muy feliz con un equipo que va contento a trabajar y que a todos nos gusta lo que hacemos y queremos superarnos cada día, ¿no? Así que estos momentos tenemos en nuestro corazón cada día a nuestra Belén Rodríguez. Así que mi petición para fin de año y para el nuevo es que estemos todos juntos y poco a poco, ¿no?”, cedía en parte sus buenos deseos a su compañera. La periodista se encuentra batallando contra un cáncer que anunció hace dos semanas cuando le diagnosticaron un tumor en la garganta. Aún no ha iniciado el tratamiento, pues se encuentra en proceso de realizarse un sinfín de pruebas médicas para poner nombre y apellidos a su cáncer, para así ajustar cómo plantarle cara de la manera más efectiva.

Belén Rodríguez, en una imagen reciente Gtres

La enfermedad de Belén Rodríguez ha pillado a muchos por sorpresa y aún siguen asimilando la noticia. Es por eso que Emma García quiso reservar unas palabras extra para su compañera, a quien envía un mensaje de ánimo y, de paso, desvela cómo se encuentra en estos momentos: “Está con una fuerza impresionante. Es que es una tía estupenda, de verdad. Siempre lo ha sido, no ahora por lo que le ha tocado, ¿no? Y te protege mucho cuando te llama y te da… A ver, tranquila, eh. Digo, no, no, tranquila tú. Yo estoy tranquilísima. Así que mientras ella esté bien y, sobre todo, de verdad, que le llegue todo el cariño de todos, porque es que la queremos. La queremos mucho”, subraya la presentadora.

Pero Emma García no solo ha hablado de Belén Esteban. Su proximidad al clan Campos, con el que lleva años colaborando, le hace tener una opinión importante sobre sus buenas nuevas. Por un lado, está el nacimiento del primer hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, que han hecho abuelas a Terelu Campos y Mar Flores: “Estoy muy contenta, porque la he visto tan feliz. La he visto, además, en ese momento que bajó con Carlo con tanta complicidad. Y ahora empieza otra etapa muy bonita y de aprendizaje absoluto”, de ahí que le aconseje que “se relaje, que disfrute y que observe y mire mucho y se deje llevar por lo que ella siente. Que no intente acaparar, que no intente ser la mejor, porque al final ninguna somos la mejor, ni podemos ser la madre todoterreno. Pues llegas hasta donde llegas, pero que ese momento de llegar ahí, que estés tranquila, relajada y lo disfrutes, ¿no? Que lo va a disfrutar. Estoy segura que tiene buenas consejeras a su lado y buenos consejeros”.

Carmen Borrego con su cambio de look Lecturas

Pero en la familia Campos no solo estrenan nuevo miembro, también la remodelación integral de uno de los veteranos. Carmen Borrego ha pasado por quirófano para salir con diez años menos, también con un gran revuelo a sus espaldas. Todos opinan sobre su cambio radical, también ella. “Me parece una valiente, porque para meterte ahí hay que ser muy valiente. Pero bueno, si el resultado se nota y a ella le gusta, pues nada hija, Carmen, a disfrutar de tu nuevo look para Fin de Año y los siguientes. Y ya, ya que pare, ¿no?”. Y es que Emma García considera que ya está bien así, que no debe hacerse más retoques ni remodelaciones integrales y que “ya ha mejorado mucho”.