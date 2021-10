Gente

Clan Pantoja

Irene Rosales no quiere saber nada de Chabelita ni de las últimas “confesiones” en “Sábado Deluxe” sobre su hermano Kiko Rivera. Tampoco le interesa lo comentado sobre una posible recaída del DJ en las drogas. Isa Pantoja acudió el pasado sábado al programa de Telecinco para romper su silencio mostrándose muy contundente y reconociendo su preocupación por el estado de salud de su hermano recordando cuando el DJ aseguraba que temía quedarse solo en casa por miedo a que le acecharan viejos fantasmas. «Si no va a un centro de rehabilitación es porque no quiere. Una persona que está así no se va a curar sola. Si él tiene problemas debería acudir a un profesional. Llega un momento en el que no podemos ir diciéndole todo el rato lo que tiene que hacer», declaraba la joven.

Rosales ha decidido mantenerse al margen de los problemas del clan Pantoja, ahora centrado en los “malos rollos” del hijo de Isabel Pantoja con su prima Anabel y con Chabelita. “No tengo interés en lo que ha dicho Isa”, asegura Irene Rosales, tras pasar el fin de semana con sus amigas en una despedida de soltera en La Coruña, asegurando además que no ha visto en directo a su cuñada y ajena, por tanto, a cómo Isa ha narrado su encuentro con su madre el día del fallecimiento de doña Ana Martín.

La que fuera colaboradora de ‘Viva la vida’ ha dicho adiós por unos días a todos sus problemas y obligaciones y prueba de ello son los innumerables vídeos que está compartiendo a través de sus redes sociales Desde la ciudad gallega no ha dudado incluso en recomendar uno de los locales al quedar prendada del truco de magia que les ha hecho el camarero del mismo. «Digno de ‘Got Talent’ mínimo», escribía.