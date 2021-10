Isa Pi recomienda a su madre que venda Cantora

Gente

Polémica

Harta de desafueros familiares, de pelea absurdas con su hermano, de los desprecios de su tito Agustín, de los enfrentamientos entre su prima Anabel y Kiko… Isa Pantoja cree que lo mejor que puede hacer su mediática mamá es deshacerse de sus posesiones, incluida Cantora, e iniciar una nueva vida donde mejor le parezca, ya sea en Sevilla, en Fuengirola e incluso en México.

La cuestión es que no quiere ver sufrir más a su madre, la Pantoja no es feliz ahora que su progenitora doña Ana ya no está en la finca. Se le cae el mundo encima entre tantos recuerdos.

Isabel Pantoja en una imagen reciente FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

Par más inri, su íntimo amigo, Omar Montes, ha sido elegido por Mediaset para que la sustituya en el Jurado de “Idol Kids”, los problemas económicos la agobian y su futuro profesional no se vislumbra nada claro. Demasiados problemas y pocas soluciones.

Su único aliciente es que, tras reconciliarse con su hijo Kiko, volverá a ver a sus nietos. Parece ser que el próximo fin de semana se celebrará en la finca una fiesta de Halloween muy especial, con Kiko, su esposa Irene, sus dos hijas, la matriarca Isabel y ¿Agustín? Veremos si es verdad que el Dj ha perdonado a su tío.