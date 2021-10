El drama de Tamara Gorro: “Yo de esta salgo porque en peores plazas he toreado”

Gente

Tamara Gorro ha reaparecido en redes sociales después de anunciar hace dos semanas que se tomaba un descanso de su “familia virtual”. Un mensaje que dejó helados a sus followers, y es que la influencer anunció su necesidad de abandonar estas plataformas donde la hemos conocido, la hemos visto crecer y hemos compartido con ella todas sus experiencias vitales; y aunque en el momento resultó extraño hoy ha regresado para explicar los motivos de este parón.

En un vídeo de 10 minutos que ha publicado en Instagram desde su retiro en Ávila, Gorro ha aclarado que no se fue de redes sociales “por acoso ni por insultos ni por comentarios desagradables”, y que vuelve por recomendación de su terapeuta y porque su cuerpo ha tolerado la medicación que su psiquiatra le ha puesto. “¿Qué me ha pasado para llegar a este punto? No lo sé ni yo... Vosotros sabéis que hubo un momento en el que algo no iba bien, pero no identificaba ese problema por ningún lado. Yo tenía todo para ser feliz”, explica la influencer utilizando el símil de una mochila para explicar la carga que llevaba sobre sus hombros y que ha sido el detonante de este necesario descanso.

“Esta vez creo que me he caído, como todos vosotros, la única diferencia es que esta vez me tienen que ayudar a levantarme”, confiesa, “hablando con mi terapeuta tuve que parar del mundo entero, deje las redes, deje de ver a mis amigos, a parte de mi familia...”. “Hay otro acontecimiento que tiene que suceder: la princesa (la hija de unos amigos a la que se siente muy unida) se tiene que someter a una operación muy importante este jueves”, algo que preocupa a la mujer de Ezequiel Garay ya que la pequeña sufrió recientemente una recaída del cáncer que sufre a su corta edad.

Pero Tamara se muestra positiva y afirma que “yo de esta salgo porque en peores plazas he toreado”. “Hay algo que estoy haciendo bien: no permito meterme en mi misma y no salir”, confiesa y agradece a sus seguidores el cariño recibido durante estos días. Por lo que, a juzgar por su speech, esperamos y deseamos que pronto vuelva a regalarnos su sonrisa en redes sociales.