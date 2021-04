Tamara Gorro en Instagram: “No me siento fracasada”

La mujer de Ezequiel Garay ha publicado un vídeo en Instagram hablando del fracaso. Tamara Gorro ha querido compartido con sus seguidores un mensaje optimista y ha reconocido que ella misma ha tenido que caerse y levantarse varias veces.

“No tener hijos, no dedicarte a lo que has estudiado o cerrar tu negocio entre otros ejemplos, no significa fracasar. Significa sobrevivir, porque lo importante no está en la caída (que bastante dolorosa es), está en levantarse y seguir luchando. No te sientas fracasado, más bien siéntete orgulloso por seguir caminando”, ha comenzado diciendo la mujer de Ezequiel Garay.

Tamara Gorro, modelo de una conocida marca de ropa interior

Si bien el central de 34 años sigue sin equipo a la espera de un proyecto que le permita volver a calzarse las botas, Tamara Gorro no para. Además de grabar vídeos para Youtube, podcast y generar contenido para sus redes sociales, también ejerce como modelo. Uno de sus últimos trabajos fue para una conocida firma de ropa interior y Tamara Gorro no dudó en mostrar un adelanto en Instagram.

“Siéntete cómoda”, escribía en una primera publicación junto al vídeo. Más Tarde, junto a una fotografía en ropa interior, Tamara Gorro comentaba: “Levanta la pierna, dobla la rodilla, baja el pie. Culo hacia atrás, tapa con la mano la parte delantera, espalda recta, hombro hacia delante, cuello inclinado hacia atrás, abre la boca un poco... pero no tanto, no cierres los ojos... ¡Madre mia oiga! La que hay que liar para una fotito...”.