“Looks” para Halloween: 7 tips beauty para lograr los mejores resultados

Si hay un momento para ser originales y dejar volar toda la imaginación que una atesora en cuestión de maquillaje, ese es Halloween. Esta festividad, que en España no era típica pero ahora ya es casi patrimonio nacional, brinda la oportunidad a las beauty freaks de recrear looks de belleza increíbles en el sentido más literal de la palabra.

No obstante, no todas somos maquilladoras profesionales (ojalá, pero no), por lo que muchas veces no vamos más allá de hacernos el eyeliner un poco más grueso de lo normal y pintarnos los labios de negro. Así que, si eso es lo que pensabas hacer, ¡tenemos mejores y grandes ideas para ti!

Pero, ¿y si te dijéramos que Primor tiene todo lo necesario para conseguir un look de Halloween a prueba de sustos?

Productos de maquillaje que necesitas para tus looks más terroríficos

Si todavía estás indecisa y no sabes qué maquillaje hacerte para la noche más terrorífica del año, ¡qué no cunda el pánico! Todavía tienes tiempo de prepararte y elegir el que más te guste. Ya es hora de que te hagas con los productos necesarios para un maquillaje a prueba de sustos y triunfes por todo lo alto.

1) Una buena base

Vale, no tienen nada que ver con el maquillaje, pero es importante que prepares (y muy bien) tu piel. Para ello, la solución más fácil y eficaz es emplear un booster, y si hay uno que destaca por encima de todos los demás es el original Liquid Mineral Foundation de Bare Minerals.

Base de maquillaje fluida de cobertura media de la marca Bare Minerals. PVP: 37€

Antes de cualquier base de maquillaje es necesario aplicar una crema hidratante para que tu piel no sufra, el maquillaje, se deslice mejor, que de un resultado más profesional y permanezca intacto en tu rostro mucho más tiempo. Además, para este tipo de maquillajes, te recomendamos hidratantes que sean ligeras (mejor si es en textura gel).

2) Una paleta de sombras ideal

Recuerda que lo más importante de Halloween es ser quien tú quieras ser. Por eso, no hay nada mejor que una paleta de sombras de colores llamativos. Te recomiendo la de Krash Kosmetics. Te encantará por su alta pigmentación y por lo bien que se adhieren los colores a tu mirada. ¡Recomendada por beauty makers!

Paleta de sombras Goty x Krash de la marca Krash Cosmetics. PVP: 19.90€

3) Tattoos temporales

¿Quieres ir a lo rápido, fácil y sencillo? Necesitas tatuajes temporales. Su resultado es mejor del que imaginas y tienen cientos de ideas para que escojas el personaje que vaya más contigo. Por un día, sé quién tú quieras ser gracias a los maravillosos diseños de You Are The Princess.

Tattoo make up de catrina de la marca You are The Princess. PVP: 1.99€

4) Polvos de contorno

Haznos caso. Si buscas un look de Halloween vas a necesitar mucho blanco y negro. ¿Y qué mejor que unos polvos escultores de rostro? Con ellos crearás el maquillaje perfecto con todas las luces y sombras que desees.

Polvos Honolulu de la marca W7. PVP: 2.99€

5) Un labial en rojo sangre

En el fondo ya lo sabes, pero por si había alguna duda, sí, necesitas un pintalabios rojo para completar tu look. Y lo mejor de todo es que no solo te servirá de labial, sino que también podrás usarlo como sangre falsa para poder completar tu look más terrorífico.

Labial rojo líquido de la marca Pink Duck. PVP: 3.99€

6) Remarca tu mirada más oscura

Para poder lucir un look más terrorífico no puede faltar un eyeliner potente. Y nuestra recomendación sin duda es el liquid eyeliner de W7. Fácil, ligero y con un negro intenso que aportará a tu disfraz el lado más dark.

Liquid Eyeliner de la marca W7. PVP: 1.99€

Completa tu look con el accesorio que no puede faltar en tu disfraz. La corona dark de You Are The Princess es lo que estabas buscando para darle ese toque elegante y terrorífico a tu maquillaje. Corónate como la reina de Halloween y triunfa por todo lo alto.

Corona Dark Queen de la marca You are The Princess. PVP: 1.99€

Y, ¿quién no ha soñado con lucir un maquillaje de infarto a lo Emma Stone en Cruella de Vil para la noche más terrorífica del año? Ardell, la marca líder mundial en pestañas postizas y favorita de los maquilladores, te ayuda a recrear el beauty look de la sádica villana de Disney para la fiesta de Halloween.

El look de la terrorífica Cruella promete ser el más copiado .De esta manera, el make-up artist, Goyo Acevedo , nos da las claves definitivas y el paso a paso del auténtico maquillaje cat eye de Cruella de Vil gracias a las pestañas que están rompiendo moldes entre las celebridades , las siempre recomendadas por los profesionales pestañas de Ardell.

Los ojos rasgados de mirada profunda siempre han sido los grandes deseados y conseguir el look tan impactante de la oscarizada actriz de Hollywood, Emma Stone, en la exitosa cinta, ahora es posible con la técnica de los profesionales y la gama completa de pestañas postizas de Ardell.

Las pestañas Ardell se adaptan perfectamente a tus ojos, son fáciles de aplicar, ligeras, cómodas y seguras para tus ojos. Además, complétalas con el pegamento DUO transparente o en color negro para intensificar la mirada.

¿Y tú ? Estás preparada para la noche más terrorífico del año?