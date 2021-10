Arkano: “Mi cuenta de Tinder es un culebrón”

Gente

Entrevista

Creo que no lo sabe, pero este chico es tan mono que es incapaz de decirlo por si desentona cuando, en honor a la verdad, yo nunca he visto un rapero que sostenga tan bien las notas… Pues eso, que rima en silvas. Con endecasílabos. Y en consonante. Y como Garcilaso de la Vega, canta al amor. Al amor profano, obvio, y LGTBIQ+. O por lo menos, eso parece viendo sus flirteos con señoras y señoritas y con Eduardo Navarrete… Vamos, pansexualismo entre los fogones de «MasterChef Celebrity» en donde se ha convertido en una revelación. Rey, no te preocupes que el «match» lo tienes asegurado porque eres adorable. Por cierto, «Match» es el título de su nuevo single, el primero de un disco lleno de joyones para 2022 con Red Bull Records.

¿El rap es un estado de ánimo?

Más bien el desánimo del Estado.

¿Usted con quién forraba sus carpetas?

Con Terelu Campos.

¿Cuando rapea lo hace en pareados, silvas o alejandrinos?

¿Insinúa que no sé de poesía? Porque estaría en lo cierto.

¿Su mente va a 1000 km/h o me lo parece a mí?

Yo lo sufro como si así fuera.

¿Se ha quedado alguna vez en blanco?

Sí, pero siempre se puede decir alguna tontería.

Arkano FOTO: RTVE

¿Cómo le ha tratado la fama?

Con el suficiente cariño como para poder jubilar a mis padres, pero sin tanto como para que resulte agobiante.

Corríjame si me equivoco pero es como un hombre del Renacimiento: canta, baila, cocina … ¿Algo que se le resista?

Encontrar una rima mona con ñu, mono y ventrílocuo.

¿Cómo consigue ser malote y tener carita de bueno?

¿Pero es que he conseguido ser malote?

¿Lo suyo con la peluquería es innovación o un «do it yourself»?

Felicitaciones y amenazas a mi querida peluquera Ana, que es quien me corta el pelo como le viene en gana cada vez que la visito. Y así me va de bien.

En las batallas de gallos, ¿sigue siendo el rey o ahora los gallos solo van a la cazuela?

Me retiré hace unos años de las batallas. Aun así, ni cuando quedé campeón del mundo me consideré el mejor, los que me siguen saben que al día siguiente subí un vídeo a YouTube argumentando por qué Aczino (el representante de México) era el rey.

Qué me diría usted si yo le dijera que la música urbana es machista…

Que tiene razón y que no es el único estilo musical que lo es.

¿El último disco que ha comprado? Por cierto, ¿disco o CD?

Me suena que fue uno de Elphomega. Yo lo llamo disco, la palabra CD me suena más a informática.

Confiéseme esa canción / cantante que no le pega nada pero le flipa mazo.

Romano Aspas es mi religión.

¿Cuál es la mayor estupidez que se ha dicho de usted y no le apetece desmentir?

Muchos compañeros de gremio creen que tengo muchos, y muy buenos contactos, y eso es lo que me hace trabajar en tantos proyectos, pero solo tengo tres amigos y dos de ellos están locos con la novia, así que solo me queda uno.

¿Cómo mantiene usted la línea en un programa de cocina como «MasterChef»?

Lo difícil es no adelgazar con el estrés que supone y la cantidad de horas de rodaje que echamos.

De sus compañeros de «MasterChef Celebrity» ¿con quién haría un dueto?

V.E.R.O.N.I.C.A. F.O.R.Q.U.É.

Dígame un menú con el que enamorar.

Como entrante, una tarta de queso; de primero, un coulant; de segundo, tarta de la abuela y, para finalizar, una frutita. Soy así de sencillo (y dulce).

¿Qué es lo que más le chifla y lo que más le amuerma del amor?

Me fascina cuando actúa de motor vital y lo detesto cuando sirve de disfraz al conformismo.

¿Ama o se deja querer?

Justo mi psicóloga me dijo el otro día que tenía que empezar a dejarme querer. ¿Voluntarios?

Cuando llegue esa persona a la que amar, le cocinará o le pondrá tuppers de su madre?

Quizá me estoy poniendo ñoño de más, pero fantaseo con la idea de tener el ritual de cocinar junto a esa persona.

Donde resetea y vuelve como nuevo...

En el gimnasio.

Ese culebrón del corazón que le fascina…

Mi cuenta de Tinder.