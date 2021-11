Kiko Hernández, desgarrado, recuerda a Mila Ximénez: “No te olvido”

Gente

Dolor

Imposible olvidar aquel terrible 26 de junio en el que Mila Ximénez perdió la vida, víctima de un cáncer de pulmón contra el que llevaba luchando cerca de un año. La opinión pública quedó conmocionada ante la pérdida de uno de los rostros televisivos más populares de las últimas décadas, aunque fue su círculo cercano quien más sufrió -y sufre- su pérdida. Kiko Hernández era íntimo amigo de Mila Ximénez y, casi medio año después de su muerte, el colaborador de ‘Sálvame’ sigue recordándola y echándola de menos. Hoy, el tertuliano ha querido compartir unas imágenes de la sevillana en su cuenta de Instagram junto a un emotivo texto que deja claro lo mucho que la extraña.

Kiko Hernández ha publicado un vídeo en el que Mila Ximénez aparece en ‘Sálvame’, haciendo gala de esa característica ‘mala leche’ que siempre despertaba una sonrisa en el espectador. “¡Eh! ¡La foto! ¡Qué quites la foto!”, exigía una divertida tertuliana a Alberto, el director del programa, refiriéndose a una imagen en la que aparecía disfrazada de menina y que desde Realización solían pinchar para provocarla. Se trata de un archivo de apenas 16 segundos que logra captar a la perfección la esencia de la colaboradora, y su amigo no ha podido evitar venirse abajo al recordarla.

“Qué daría por volver a abrazarte. Qué daría por que nunca dejes de mirarme. Qué daría si pudiera besarte. No te olvido, amiga”, ha escrito Kiko Hernández junto al vídeo de Mila Ximénez. Lo cierto es que la muerte de la tertuliana supuso un duro varapalo para él y todavía no se ha recuperado. De hecho, el colaborador necesitó tomarse un respiro tras la pérdida de otras dos amigas, una nefasta racha que le llevó a tomar la decisión de abandonar ‘Sálvame’ por una temporada: “Llevo un año que ya no puedo más. Se me junta un duelo con el otro y con el otro... hay un momento ya en que revientas. Yo no soy de tomar muchas pastillas, pero el lunes me tomé ya no sé cuantos lexatines y no sabía dónde estaba”.

Por fortuna, parece que Kiko Hernández se encuentra mejor y la semana pasada regresó al plató de ‘Sálvame’ con las pilas cargadas y dispuesto a seguir dando guerra a los principales personajes de la crónica social.