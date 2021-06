Salen a la luz los AUDIOS de Mila Ximénez a los colaboradores de Sálvame

Han pasado casi tres días desde que saliese a la luz la noticia de la muerte de Mila Ximénez. Un triste suceso que ha conmocionado a media España. Los hermanos de la colaboradora, Encarnación, Concha y Manolo Ximénez, y su hija, Alba Santana, han sido los más afectados, pero gracias a programas como Sálvame, donde Mila colaboró durante 12 años, han convertido el fallecimiento de la periodista en un emotivo y bonito homenaje en el que solo ha tenido cabida la positividad y la alegría de que Mila por fin descanse tranquila y habiendo disfrutado de una vida intensa y repleta de felicidad.

Aunque el viernes el programa de Telecinco llevó a cabo una emisión especial de dos horas con la última hora tras la noticia de su reciente muerte, este jueves, Sálvame Diario ofrecía cuatro horas y media dedicadas a la protagonista, a su gran compañera y amiga. El programa contó con la presencia de artistas, los colaboradores que más la querían y la gran sorpresa de la tarde: un mural pintado a mano con el rostro de Mila Ximénez sonriendo en el que pone ‘plató de Mila Ximénez’, que es como se llamará a partir de ahora el plató de Sálvame y del ‘Deluxe’.

Ha sido precisamente el ‘Deluxe’ quien ha decidido este viernes continuar recordando a la ex de Manolo Santana. En esta ocasión el foco del mismo han sido los audios de Whatsapp que Mila Ximénez ha mandado en los últimos años a los diferentes colaboradores. También al presentador y gran amigo suyo, Jorge Javier Vázquez. Unos mensajes que el programa ha reproducido con el consentimiento de su hija Alba, y cuyo contenido ha hecho que algunos colaboradores sonrían y rían emocionados al recordar la cara más dulce y a la vez más ‘amarga’ de la auténtica Mila.

Belén Rodríguez y María Patiño escuchan sus audios de Mila Ximénez

“Tú no me vas a vetar a mí, hoy has tenido un mal día, estás triste o lo que sea, tú y yo nos vamos a ver toda la vida, pero no te metas en mi trabajo, querida”, deslizaba Ximénez a María Patiño en uno de esos audios. “¿Tú te crees la pregunta de mierda que me hizo anoche María (Patiño) en el ‘Deluxe? ¿Qué le contesto yo a la hija de la gran?” o “me voy a poner un balón gástrico, voy a llamar al doctor ahora para ver si me puede operar el martes porque estoy comiendo como una p*** cerda” son solo algunas de las notas de voz en las que la colaboradora ha mostrado su lado más auténtico con Belén Rodríguez.