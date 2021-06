Todo lo que no se vio del último adiós a Mila Ximénez

La noticia del fallecimiento de Mila Ximénez ha sobrecogido a España durante la jornada este miércoles. A pesar de que muchos compañeros sabíamos que en la última semana ya se encontraba especialmente delicada de salud, la familia pidió respeto y discreción hasta que sucediese lo inevitable: el adiós definitivo.

‘La Razón’ ha estado presente en el Tanatorio de la M-30 (Madrid) durante todo el día de hoy. Ese ha sido el lugar elegido por la familia para darle el último adiós a la tertuliana de Telecinco, y donde, además, el padre Ángel ha oficiado una breve y emotiva misa en memoria a su amiga Mila que ha tenido lugar a las 17 horas.

Los tres hermanos y la hija de Mila Ximénez, abatidos y rotos de dolor

Los hermanos de la fallecida, Manolo, Encarnación y Concha Ximénez, y la hija, Alba Santana, fueron los primeros en aparecer. Sin separarse en ningún momento y completamente rotos de dolor, apenas pudieron pronunciar palabra alguna. Manolo, que siempre ha sido el portavoz y defensor de la colaboradora quiso agradecer el cariño y el respeto que los medios de comunicación que allí nos dimos cita: “Son momentos difíciles y os agradezco este detalle”, afirmó con la voz totalmente quebrada. El ambiente que allí se respiraba entre los propios compañeros era de total tristeza. Treinta medios de comunicación quisimos estar presentes en un día triste pero a la vez histórico para los que se dedican al corazón.

A eso de las 15:30 de la tarde comenzaron a llegar compañeros y amigos de Mila Ximénez. Joaquín Prat, Sonsoles Ónega, Diego Matamoros o Antonio Montero fueron los primeros. Algunos de ellos se pararon con la prensa para contar cómo recuerdan a su amiga y compañera. Carmen Borrego, Terelu Campos o la matriarca María Teresa también estuvieron presentes. Esta última se bajó del coche y apenas podía articular palabras por el dolor que mostraba: “No puedo hablar porque la tenía mucho cariño”. Terelu no pudo contener las lágrimas y se rompió al hablar de su amiga. Y es que a pesar de las diferencias públicas que ambas protagonizaban, su vínculo iba mucho más allá de todo eso.

Las Campos dan el último adiós a Mila Ximénez

Después del sentido homenaje que han hecho a la periodista en un programa especial de ‘Sálvame Limón’, los colaboradores que se encontraban en plató acudieron en grupo al tanatorio madrileño para despedirse de Mila. Lydia Lozano y Gema López llegaron agarradas del brazo y visiblemente afectadas.

Pero uno de los rostros más esperados por los medios por su gran amistad con Ximénez era Kiko Hernández. Este fue uno de los pocos que no concedió declaraciones a la prensa, en este caso totalmente justificable debido al duro momento que atraviesa. Eso sí, dejó una emotiva imagen para el recuerdo mientras se abrazaba con Belén Rodríguez, otra gran amiga de Mila.

Carlota Corredera y David Valldeperas

Carlota Corredera, David Valldeperas, Paz Padilla, Belén Esteban, Rafa Mora o Víctor Sandoval fueron otros de los miembros de Sálvame que allí aparecieron. Una de las sorpresas de esta trágica tarde fue la presencia de Antonio David Flores en el tanatorio. Cabe destacar que él fue uno de los grandes amigos de Mila Ximénez dentro del programa, y testigo de ello fue su paso conjunto por la última edición de ‘GH VIP’. Debido a la situación del marido de Olga Moreno, decidió no ofrecer declaraciones a la prensa y según llegó entró directamente al interior para dar el pésame a la familia y amigos.

Antonio David Flores acude al tanatorio de la M30 para mostrar sus condolencias a la familia de Mila Ximénez, a 23 de junio de 2021, en Madrid (España)

Lo de Mila fue la crónica de una muerte anunciada y conocida por su familia y amigos pero eso no alivia el dolor. Y es que no debe ser fácil para esa hija y esos tres hermanos, a los que Mila Ximénez estaba tan unida, ver ante sus ojos como una de las personas que más quieren, ya no volverá. No físicamente, porque su carisma y su coraje permanecerá en el corazón de todos. Mucha fuerza para toda la familia y amigos.