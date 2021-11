Ivonne Reyes desoye la petición de Pepe Navarro de que su hijo vaya a hacerse con él las pruebas de ADN

Gente

Paternidad

Tras mucho tiempo sin referirse al tema, Pepe Navarro lanza un mensaje a su ¿hijo? Alejandro que conlleva una seria petición. El comunicador le pide que vayan juntos a hacerse las pruebas de paternidad para dilucidar de una vez por todas si sus ADN’ s coinciden y son padre e hijo. La madre del veinteañero, la venezolana Ivonne Reyes, le recomienda, según nos cuenta una de sus amigas, que haga caso omiso a la petición, porque un juzgado ya dictaminó en su día que Pepe es el padre de Alejandro.

Para Navarro, su actitud se debe a una cuestión moral. Él sigue afirmando que no es el progenitor del muchacho. Es más, incluso suelta que, seguramente, “Ivonne no le ha dicho a su hijo quién es su padre verdadero. Si con 21 años su madre le sigue engañando sobre quién es su padre, mal le va a ir en la vida”. Y lanza una advertencia: “el día que yo falte, mi herencia, mucha o poca, se repartirá entre mis hijos, y ese día Alejandro tendrá que hacerse las pruebas de ADN, le recomiendo que se las haga ya para evitar el ridículo en el futuro. Yo me iré de este mundo y mis hijos pedirán a Alejandro que se someta a esas pruebas…”.

Tras concursar en “Supervivientes” en el año 2020, Alejandro mostró su intención de dedicarse al mundo de la interpretación, pero, hasta el momento, lo único que sabemos de su “carrera” profesional es que ha estado trabajando en la campaña de recogida de aceitunas. Quiere independizarse del seno materno y mantenerse por sí mismo. Por eso dejó Madrid y se fue a Badajoz para prestar servicios como jornalero en el campo. Aún así, no abandona su sueño de convertirse en actor, y parece ser que tiene una oferta para intervenir en una serie. Propuesta que aún no ha cristalizado pero que Alejandro está dispuesto a aceptar. En este aspecto, Navarro le desea “que cumpla sus propósitos y que le vaya todo muy bien”.