La deuda secreta de Bigote Arrocet con Hacienda

La llegada de Edmundo Arrocet a España prometía ser tranquila y próspera. Edmundo había recargado pilas y rehabilitado sus finanzas en Chile tras la «espantada» protagonizada con María Teresa Campos y que tantos ríos de tinta han hecho correr. Las hijas de Teresa Campos siempre consideraron a Edmundo un aprovechado y que vivió mantenido a las faldas del amor ciego que le profesaba la matriarca del clan Campos. Seis años de convivencia con la veterana presentadora durante los cuales el humorista no se prodigó en el desarrollo de su actividad profesional. Edmundo se jactaba hace un par de semanas en la entrevista exclusiva ofrecida por la revista «Diez Minutos» de lo solvente que es: «Con lo que tengo y gano podría mantener a diez familias como las de María Teresa Campos». El humorista aclaraba que se gana la vida intermediando en millonarios acuerdos entre empresas españolas del sector de energías renovables en Chile y Argentina. Sin embargo, Bigote, escondía una vergonzante realidad que vive y sufre desde hace años. La Agencia Tributaria española mira con lupa sus ingresos y reclama a las empresas que puedan pagar sus intervenciones los emolumentos que pudiera percibir el humorista y que servirían para pagar las deudas con el fisco Español. Tras la participación de Edmundo Arrocet en el reality «Secret Story», la productora responsable del programa ha recibido una notificación de la Agencia Tributaria informándoles de que Edmundo Arrocet tiene una deuda contraída de 102.793 euros. La diligencia de embargo está dictada por la AEAT de Canarias. Los emolumentos que productoras, revistas o cualquier entidad que debiera retribuir los servicios prestados por Edmundo Arrocet han recibido la notificación que les apercibe de que dichos posibles pagos deberán ser notificados a la Agencia Tributaria y ser embargados. Cualquier cantidad pendiente de cobro de Edmundo Arrocet en nuestro país, deberán ser retenidas con el fin de adoptar las medidas necesarias para trabar los pagos pendientes a favor de la Agencia Tributaria.

Edmundo Arrocet arrastra la deuda de 102.793 euros desde que convivía con María Teresa Campos. Al parecer, el humorista no declaraba ni tributaba el dinero devenido de sus actuaciones. El humorista huyó de María Teresa Campos y, a la vez, intentó eludir la presión del fisco que le acechaba. El ufano humorista creyó que la Hacienda pública se olvidaría de él pero tras su paso por el reality de Mediaset ha descubierto que todo lo generado irá a parar a las arcas del Estado. Esa es la razón por la que Edmundo Arrocet ha renunciado a acudir a los debates del reality puesto que lo cobrado en la casa de Guadalix, no cubre la deuda contraída.

María Teresa Campos y Edmundo Arrocet FOTO: KMJ/KMA GTRES

Los problemas de Edmundo Arrocet con el fisco español no son nuevos. En el año 2014 ya fue investigado por la Agencia Tributaria. Las cuentas de Edmundo Arrocet estuvieron interceptadas. La Hacienda pública ponía en duda, entonces, cuál era la fuente de sus ingresos. En aquella ocasión reclamaron al humorista 700.000 euros, según publicó la revista «Semana» y que Edmundo habría satisfecho, en parte, con su participación en «Supervivientes» y con las posteriores entrevistas que el humorista realizó. Edmundo Arrocet ha negado reiteradamente sus problemas económicos hasta el punto de que asegura no solo que no fue mantenido por María Teresa Campos sino que tuvo que ayudar a la presentadora con un préstamo ante su falta de liquidez. Edmundo declaró durante su participación en el programa «Secret Story» haber prestado más de 30.000 euros a María Teresa Campos, en distintas ocasiones. Los primeros 10.000 euros durante un verano en Marbella y en otras dos o tres ocasiones cantidades parecidas. El humorista asegura que puede demostrar todo con los movimientos en sus cuentas aunque los documentos oficiales a los que ha tenido acceso LA RAZÓN no ofrecen género de duda alguno. Cualquier empresa que tenga contraído un acuerdo con Edmundo Arrocet tiene la obligación legal de pagar a la Agencia Tributaria. Hacienda vigila todos los movimientos económicos de Edmundo Arrocet y solicita el embargo cautelar de cualquier cantidad que pueda percibir para asegurar el cobro de la deuda tributaria de Edmundo Arrocet por el cual dicta la diligencia de embargo preventivo de bienes y derechos devenidos de cualquier actividad comercial del humorista. La Agencia Tributaria transmite a las posibles empresas que tengan obligaciones contractuales con él que las consecuencias del incumplimiento conlleva una responsabilidad en la que pudieran incurrir si no responden solidariamente con el pago de la deuda pendiente.

Expediente sancionador

Asimismo, avisa la Agencia Tributaria que el incumplimiento de esas órdenes de embargo por el deudor o por cualquier persona física o jurídica está obligada a colaborar con el embargo. De lo contrario podrían derivar en la incoación de un expediente sancionador sin el perjuicio de acciones penales. Tiempos complicados, por tanto, para Edmundo Arrocet que se ve acuciado por la estrecha vigilancia de Hacienda y que ha derivado en una segunda «espantada» fuera de nuestro país. El humorista siempre ha declarado querer vivir en las Las Palmas de Gran Canaria, pero paradójicamente, es la Agencia Tributaria Canaria, donde el humorista tenía su domicilio fiscal la que le vigila, persigue y acecha. Edmundo Arrocet ha viajado a Grecia para estar con sus hijos y conocer a su nieto. El humorista tiene la intención alargar su viaje hasta las navidades, tras las cuales volverá a Chile. Los tentáculos del fisco llegan a todas partes.