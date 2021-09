El emotivo encuentro, entre lágrimas, de Edmundo “Bigote” Arrocet y Alejandra Rubio

Gente

Secret Story

Llevaban sin verse dos años. El tiempo que ha pasado desde que Edmundo “Bigote” Arrocet rompiera con María Teresa Campos. Ayer Alejandra Rubio y el chileno se reencontraron y ninguno de los dos pudo contener la emoción en el plató de “Secret Story: la noche de los secretos”. «Yo solo le quiero decir que la quiero mucho. Me ha hablado tanto de ella su abuela»,afirmaba el chileno con lágrimas en los ojos.

María Teresa Campos, Bigote Arrocet y Terelu Campos FOTO: Gtres

Edmundo Arrocet y la hija de Terelu Campos se fundieron en un abrazo. «Su abuela la adora. Siempre iba a visitarla. No la quería como una nieta, pero la quiero mucho». Por su parte, Alejandra afirmaba que sentía que la relación entre el humorista y su abuela terminara mal, tras seis años de relación.

«No sé qué decir. Yo con él no tengo ningún problema. Me he querido mantener al margen en esta historia. Hay cosas que me duelen porque no las entiendo, pero no tengo ningún problema con él. Me alegra verle e intentaré ser objetiva», prometía Alejandra Rubio.