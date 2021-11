Pelayo Díaz y Andy McDougall se separan

Gente

Ruptura

El estilista Pelayo Díaz (35) y su marido, el empresario e influencer argentino Andy McDougall (32) han dado por terminada su relación, tras contraer matrimonio en septiembre de 2018 en el Palacio de la Fresneda, en El Escorial rodeados de sus familiares y amigos apenas un año después de cruzar sus miradas por primera vez.

Según publica en exclusiva la revista “Lecturas”, los dos están separados desde el mes de septiembre, aunque todavía no han dado el paso de formalizar los papeles del divorcio y de comunicar la noticia, que seguramente compartirán con sus seguidores en las redes sociales.

Según la misma publicación, la ruptura se ha producido de forma amistosa como muestra que ambos se sigan siguiendo en las redes sociales además de intercambiar mensajes en el muro de sus fotos.

Pelayo y Andy habían incluso planeado ser padres. “Yo lo tengo clarísimo. Yo iba a ser padre antes de conocer a Andy. Mi interés máximo era ser padre, era lo que quería. Después conocí a Andy”, confesó Pelayo en una entrevista en 2018.

En una entrevista que Pelayo Díaz concedía a la misma publicación hace unos meses se podía entrever que la relación, a caballo entre Argentina y España, sumado a las apretadas agendas de ambos; podría no haber sido tan idílica como podría parecer. A día de hoy, McDougall ha puesto rumbo a su Argentina natal.

“Nos esforzamos en que vaya bien.Hay veces en que la relación se podría ir al garete. Es difícil”, asumía el estilista, que confesaba además que la pareja había pasado “pequeñas crisis” y las había superado, “A veces, he tenido que ir a meter la cabeza debajo de la almohada y gritar, luego peinarme y bajar al salón como si no pasara nada. Andy es un trozo de pan, otro ya me habría mandado a tomar viento”.