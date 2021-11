El tajante mensaje de Michu tras su ruptura con José Fernando: “Tenía miedo de estar sola”

Gente

El pasado fin de semana, Ana María Aldón reveló en ‘Viva la vida’ que José Fernando y Michu habían puesto fin a su relación. El hijo de Ortega Cano permanece ingresado en el ala del psiquiatría del centro San Juan de Dios de Ciempozuelos desde el año 2017 mientras la madre de su hija María del Rocío continúa viviendo en su Andalucía natal. Según la esposa del diestro, esta distancia ha terminado haciendo mella en la pareja, que no ha podido sobrevivir a la complicada etapa que atravesaba. Aunque la que fuera nuera del diestro no se había pronunciado, por fin ha roto su silencio con un tajante mensaje que ha compartido en sus redes sociales.

“Solía tener miedo de estar sola. Ahora tengo miedo de tener a la gente equivocada a mi lado”, ha compartido Michu. Unas palabras que cobran especial relevancia en un momento en el que la relación con la familia del padre de su hija no pasa por su mejor momento. Recientemente, Gloria Camila criticó públicamente la última entrevista que su excuñada concedió a una conocida revista del corazón, acompañada de un reportaje fotográfico con la tumba de Rocío Jurado como escenario, una localización que no terminó de gustar a la hija de ‘la más grande’.

Michu y José Fernando FOTO: Gtres

“Me parece una falta de respeto utilizar un cementerio, donde está mi madre enterrada, para hacerse las fotos cuando no lo ha hecho nadie. Yo no digo que me pida permiso, cada uno es libre de hacer lo que le da la gana, pero si vas a utilizar la figura de mi madre en un cementerio y vas a posar ahí... me ha parecido un poco lamentable”, sentenció una molesta Gloria Camila durante un encuentro con la prensa.

No habemus boda

La información de la ruptura y los desafueros familiares llegan poco después de que la propia Michu confirmara a golpe de exclusiva que se iba a casar con José Fernando en cuanto recibiera el alta del centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, una fecha que ella misma creía próxima. Sin embargo, Gloria Camila desmintió rotundamente que su hermano fuera a pasar por el altar con la madre de su hija María del Rocío.

Gloria Camila en una imagen reciente FOTO: Gtres

“Todavía no hay fecha de salida de mi hermano, no sé de dónde se sacará ella la fecha. Es un poco mentira lo que os ha vendido”, sentenció la colombiana muy enfadada, añadiendo además que le parecía una falta de respeto que Michu se refiriera públicamente sobre el tratamiento que José Fernando está recibiendo, puesto que nadie de la familia lo ha hecho hasta ahora.