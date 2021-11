Alejandra Rubio, “la niña de la curva”, arremete contra su tía “Potota” Borrego

Gente

Enfrentamiento

“El problema con mi tía Carmen viene desde hace muchos años, porque decía cosas de mí a mis espaldas”, asegura Alejandra Rubio, a quien su mediática tiita, Carmen Borrego, bautizó como “la niña de la curva”, en clara referencia al poco aprecio que siente por ella.

“Yo no me río de mi tía cuando le llaman Potota, no entiendo que haya dicho esas cosas de mí. Si de verdad quiere que este enfrentamiento acabe, no puede seguir así”. Se refiere a las declaraciones de Borrego en el ‘Polideluxe’ del pasado sábado, en las que no dejó en buen lugar a la hija de su hermana Terelu.

En el entorno de las Campos nadie esperaba que Carmen echara más leña al fuego en una guerra familiar que parecía ir enderezándose tras el reencuentro de las hijas de María Teresa Campos en la fiesta de cumpleaños de Belén Esteban.

Carmen Borrego en el polígrafo de 'Sábado Deluxe' FOTO: 'Sábado Deluxe' Mediaset

En este sentido, el ‘Polideluxe’ de la hija menor de la matriarca agudiza aún más si cabe el cisma que a la matriarca le gustaría arreglar lo antes posible, porque su sufrimiento es continuo.

Deseo vano, por el momento, porque Carmen ha vuelto a abrir “la caja de los truenos”. Dicen que su sobrina parece la persona más sosa del mundo… hasta que le calientan las narices. Que se vaya preparando la Borrego para la que se le avecina. Porque la más joven de la familia no se calla, le ha cogido el gusto al enfrentamiento con su tita y ya no hay quien le frene.