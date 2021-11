Gente

Rencillas

Alejandra Rubio pide a su abuela María Teresa Campos que no invite más a su casa a Kiko Hernández

María Teresa Campos no está dispuesta a romper su estrecha amistad con Kiko Hernandez por mucho que su nieta Alejandra le pida encarecidamente que no vuelva a invitar al tertuliano a su casa.

La nietisima y el controvertido colaborador de “Sálvame” mantienen un duro enfrentamiento público desde hace semanas, y este martes ella lanzó una “amenaza” que sorprendió a todo el mundo: “espero que ese señor no vuelva a ir a la casa de mi abuela”, a lo que Kiko contestó de inmediato: “pregúntale a tu abuelita a qué fui a su casa la última vez, no tienes ni idea de lo que ocurre en tu familia, porque te pasas el día matando moscas”.

Hernández dejó claro que ha solucionado un problema a María Teresa: “Me porte con ella como si fuera mi propia abuela. Tenía la calefacción puesta en pleno verano y no sabía ni dónde estaba la caldera. Me pasé la tarde buscándola, y no pare hasta localizar al técnico para que fuera el día siguiente a arreglar el problema. Hacía tantísimo calor que Teresa podría haberse desintegrado”.

Exagerado y buscando guerra, Kiko lanzó el guante a la nieta de su amiga, ahora enemiga declarada, poniendo de este modo en un brete a la matriarca Campos, aunque ya dejara muy claro hace meses que los desafueros de Hernández con sus hijas y nieta no iban a influir en su amistad con el polémico tertuliano.

Y que nadie le iba a impedir recibirle en su casa porque le cae muy bien. Vamos, que ni se le ocurría romper con ese hombre.

Ahora, parece que Kiko hace causa común con Carmen Borrego, tía de Alejandra, para sacarle los colores a la hija de Terelu, otra que está que trina contra su hermana y su compañero de programa.

Y María Teresa se ve incapaz de poner orden entre las suyos. Bastante mal lo está pasando con tanto sufrimiento.