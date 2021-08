Alejandra Rubio ‘se rebela’ y desafía públicamente a Carmen Borrego con este mensaje

Egos TV

Directa

La cena que protagonizaron Carmen Borrego y Kiko Hernández sigue generando polémica. Ambos cocinaron juntos en ‘La Última Cena’ la pasada semana, y lo que vivieron ambos en plató no ha sido bien aceptado por todos. La actitud del colaborador de ‘Sálvame’ ha dejado un tanto preocupada a la pequeña de las Campos, Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos se ha sincerado en ‘Viva la vida’ sobre todo lo que piensa de este asunto.

Alejandra Rubio en 'Viva la Vida'

La joven califica de “humillante” el comportamiento que ha tenido Hernández con su tía Carmen, asegurando que “se ríe siempre de ella” y que cuando este dice que la quiere miente por completo. Además, ha afirmado que si Borrego decide tener una acercamiento con Kiko, ella dejará de defenderla públicamente, ya que se ve incapaz de entender su postura.

Alejandra ha querido responder a las críticas del colaborador: “Yo no le he insultado a él como profesional. Solo he dicho que es una humillación lo que ha hecho”, ha confesado, añadiendo que la actitud cercana que muestra ahora Hernández con Carmen Borrego se debe a un intento de tapar su mal comportamiento durante los últimos meses.

Alejandra Rubio se sincera con su tía, Carmen Borrego

Tía y sobrina se han quedado atónitas cuando el equipo de ‘Viva la Vida’ les ha sorprendido con una fotografía de Kiko Hernández junto a María Teresa Campos y Belén Rodríguez. Al parecer, la matriarca del mediático clan ha pasado la tarde con el tertuliano de Telecinco, algo que no han encajado del todo bien después de los insultos y ataques vertidos por su parte hacia las Campos.