Juan del Val manda un mensaje a los ‘haters’: “Si insultáis, hacedlo bajito”

Gente

Redes

Cada vez que Juan del Val aparece en ‘El Hormiguero’ con su sección, genera un nuevo séquito de ‘haters’ dispuestos a criticar cada una de sus palabras. Y es que el marido de Nuria Roca siempre resulta polémico en sus reflexiones, y esta vez no podía ser menos.

Anoche, el escritor pronuncio un discurso en contra de la población no vacunada. Un mensaje que se hizo viral en redes sociales, y que desató las críticas de los usuarios de Twitter que, incluso, se atrevían a calificarlo de “incitar al odio”. Pero, Juan del Val sabe tomarse con filosofía y buen humor las críticas de los espectadores y para todos los ‘haters’, ha mandado un mensaje rotundo en su cuenta de Instagram: “Si insultáis, hacedlo bajito”.

Los cierto es que sus opiniones crean diferentes puntos de vista entre sus seguidores en Twitter, algo que el escritor se toma a risa y aprovecha para compartir la anécdota en sus redes sociales: “Me pasan estos dos tuits sobre lo dicho ayer en ‘El Hormiguero’. ¡No me digáis que no es maravilloso!”.