Hablamos con Juan del Val tras el INGRESO de Nuria Roca en el hospital

Nuria Roca llevaba varios días avisando a través de sus redes sociales de que no se encontraba del todo bien. “Dos días en cama con fiebre alta que me han dejado baldada… Hoy ya he podido funcionar un poco y mañana como una rosa. ¡Qué sabio es el cuerpo!”, celebraba en su cuenta de Instagram cuando pensaba que empezaba a levantar cabeza. Sin embargo, su salud volvió a resentirse poco después, hasta el punto de que necesitó atención hospitalaria. La presentadora preocupó a sus más de 800.000 seguidores tras publicar una fotografía en la que aparecía en la cama de una clínica sujeta a una vía intravenosa.

“Buenos días... Esta semana ha sido un tanto complicada. La fiebre y síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado... Pensé que aguantaba pero no he podido llegar a Canarias este fin de semana”, lamentaba Nuria Roca en su perfil de Instagram. La presentadora tuvo que cancelar varios compromisos profesionales, aunque prometió volver con más fuerza que nunca cuando su salud se lo permitiera: “Pediros disculpas a todos los que teníais ya vuestra entrada para disfrutar de ‘La Gran Depresión’ con Antonia San Juan y conmigo. En breve estamos por allí para devolveros con creces la ausencia y agradeceros la comprensión”.

Pues parece que su regreso a los escenarios llegará más pronto que tarde, tal y como su marido, Juan del Val, ha comentado a La Razón. El escritor ha asegurado que Nuria Roca se encuentra “perfectamente” y que ya está recuperada. “Ni siquiera fue un susto, estuvo bien en todo momento, no fue nada del otro mundo”, explica el madrileño, recalcando así que en ningún momento existió preocupación por la salud de su mujer: “Lo que más fastidió fue lo del teatro, que lo tuviera que cancelar, pero bueno...”. De hecho, el estado de la presentadora ha mejorado tanto “que ahora nos vamos a comer por ahí”.

Poco después, ha sido la propia Nuria Roca quien ha compartido un mensaje de calma a través de sus redes sociales: “La verdad es que con la foto del hospital lo único que quería era agradecer al equipo del teatro su entrega y al público su incondicionalidad, pero quizá parecía más alarmante que otra cosa… Estoy bien y en casa recuperándome de una infección un poco más fuerte de lo normal, nada grave, de verdad. Es más, creo que hoy me iré a comer una paella, que eso seguro que me recupera”.