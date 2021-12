Paco León se avergüenza de una de las historias de “Kiki, el amor se hace”: “Es imperdonable haber romantizado una violación sistemática”

Gente

“Aunque tratamos de darle motivaciones a los personajes es imperdonable haber romantizado una violación sistemática. Siento mucho no haber tenido en ese momento la sensibilidad para tratar el tema y haber frivolizado con él”, ha escrito Paco León en u perfil de Instagram, en relación a una de las historias que se relatan en la película “Kiki, el amor se hace”, que escribió, dirigió y protagonizó hace cinco años.

En la cinta, se contaban las historias de varias parejas y sus filias y fobias sexuales. Una de ellas era la formada por José Luis y Paloma, a quienes dieron vida Luis Bermejo y Mari Paz Sayago. El personaje, de forma accidental, descubre que disfruta manteniendo relaciones con su mujer mientras está sedada, algo que a partir de ahí no duda en hacer con frecuencia.

Aunque la cinta ya generó polémica en 2016, Paco León, quien pronto estrenará ‘Mamá o papá’, ha optado por asumir su culpa y lanzar una dura disculpa que, para más mérito, nadie le había pedido.

“Hay una de las historias donde un hombre droga a su mujer para practicar sexo con ella, por supuesto sin su consentimiento. No es fácil reconocer que metiste la pata en el pasado ahora que no viene a cuento. Pero creo que sí viene a cuento. Que todos tenemos una responsabilidad con lo que hacemos y los valores que transmitimos. Y que con la mejor de las intenciones te das cuenta de que tú también estás colaborando en la cultura de la violación. Me avergüenzo de ello y agradezco a las personas que me lo han hecho ver. Prometo seguir trabajando y aprendiendo”, explica Paco León.

“KIKI” es una película que dirigí en el 2016. Un remake de una película Australiana con diferentes historias donde se intenta normalizar diferentes filias sexuales y tratar la diversidad de las prácticas eróticas. Creo que es muy divertida e interesante y general me siento muy orgulloso de ella. Pero hay una de las historias donde un hombre droga a su mujer para practicar sexo con ella, por supuesto sin su consentimiento. Aunque tratamos de darle motivaciones a los personajes es imperdonable haber romantizado una violación sistemática. Siento mucho no haber tenido en ese momento la sensibilidad para tratar el tema y haber frivolizado con él. No es fácil reconocer que metiste la pata en el pasado ahora que no viene a cuento. Pero creo que sí viene a cuento. Que todos tenemos una responsabilidad con lo que hacemos y los valores que transmitimos. Y que con la mejor de las intenciones te das cuenta de que tú también estás colaborando en la cultura de la violación. Me avergüenzo de ello y agradezco a las personas que me lo han hecho ver. Prometo seguir trabajando y aprendiendo”, escribe junto a un cartel del film.

Las reacciones críticas a la película no se han hecho esperar. Así, Isinax califica la escena del cirujano y su mujer como “violación machista”.

