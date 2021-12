Gloria Camila alude a una “cura de humildad” tras la vuelta a las armas de Rocío Carrasco

Gente

Polémica

Ya se avisó la semana pasada. Después del puente festivo por el Día de la Constitución y de la Inmaculada Concepción, en ‘Sálvame’ se anunciarían novedades sobre el la segunda parte de la serie documental de Rocío Carrasco. Aunque todo el mundo esperaba la fecha de estreno, de momento los espectadores tendrán que conformarse con ‘El último viaje de Rocío’, un especial que consistirá en la retransmisión del traslado de los enseres de Rocío Jurado, que supuestamente incluyen documentos comprometidos para parte de su familia, hasta el punto en el que comenzarán las grabaciones de ‘En el nombre de Rocío’.

La noticia ha revolucionado a buena parte de la opinión pública y ya se esperan las primeras reacciones de la parte del clan que peor parada saldría tras la publicación de los documentos de Rocío Jurado. En este sentido, aunque Gloria Camila Ortega prefirió no pronunciarse ante la prensa durante un evento al que acudió, ahora ha lanzando un contundente mensaje que no ha dejado indiferente a nadie. “Nunca viene mal una cura de humildad”, ha sentenciado la joven en su cuenta de Instagram. La hija del diestro destaca así la necesidad de poner los pies en la tierra y reducir la soberbia, arrogancia o prepotencia en pro de la modestia, unas declaraciones que bien podrían ir dirigidas a su hermana Rocío Carrasco.

La que ha sido mucho más clara ha sido Rosa Benito. La tía de Rocío Carrasco no ha tenido pelos en la lengua a la hora de valorar el tráiler de ‘El último viaje de Rocío’, y ha puesto de manifiesto la que sería la primera mentira de la heredera de ‘la más grande’. Mientras en el reportaje se asegura que ella desconoce parte del contenido de los documentos de la cantante, la colaboradora asegura que no es así y que sabe perfectamente lo que contienen esos enseres.

“Su heredera sí tiene que saber o por lo menos se tiene que haber preocupado de lo que hay ahí. Desmanteló una casa con más de 40 años de historia y ella no tiraba nada. La casa tuvo que ser vaciada para venderla, mi sobrina Rocío sí tiene que saber lo que había”, recalcó Rosa Benito en declaraciones a su programa. Además, lanzó una petición ante el estreno de ‘El último viaje de Rocío’ y ‘En el nombre de Rocío’: “Yo solo quiero que el nombre de Rocío Jurado quede limpio, es lo único que ella ha hecho en su vida. No meterse con nadie, no juzgar a nadie ni a nada y luchar por su carrera y dejar un legado en la música”.