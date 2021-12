Cuentan el verdadero deseo de Ortega Cano con Rocío Jurado que ni Rociito conocía

Egos TV

Falta algo menos de una semana, concretamente seis días, para que la segunda parte del documental de Rocío Carrasco vea la luz pública. Mientras tanto, la conocida periodista Nieves Herrero, ha destapado uno de los secretos de alcoba de Rocío Jurado y Ortega Cano.

“Ortega Cano quería darle un hijo. A mí me lo dijo en el camerino cuando acabó en un programa en el que intervino. Me dijo ‘lo he intentado y no ha podido ser’. Ella estaba deseando ser madre y darle un hijo al torero”, ha contado la conocida y veterana comunicadora en el programa ‘Veinte Conmigo’ de CMM. Una información desconocida hasta ahora que podría dar respuesta a todas las especulaciones que han salido a la luz sobre el matrimonio en los últimos tiempos.

Desde que hace unos meses Telecinco cebase la existencia de unos escritos íntimos de Rocío Jurado, los Mohedano-Ortega han puesto todo de su parte para que la privacidad de la artista fallecida no sea objeto de debate público, hasta el punto de que la propia Gloria Camila interpuso una demanda a su hermana Rociito.

En la actualidad Gloria y Rocío Carrasco no mantienen ningún tipo de relación. Desde que se la mujer de Fidel Albiac fuese nombrada heredera universal de Rocío Jurado, el distanciamiento y los problemas entre el mediático clan no han dejado de tener lugar.