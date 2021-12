“Amador Mohedano no está bien”: el preocupante mensaje que hace sonar las alarmas

Gente

Problemas

El foco mediático se ha dirigido hacia parte de la familia de Rocío Carrasco a raíz del anuncio del especial que verá la luz el próximo martes 14 de diciembre, ‘El último viaje de Rocío’, que consistirá en la retransmisión del traslado de 18 contenedores cargados de enseres de Rocío Jurado hasta el lugar en el que comenzarán las grabaciones de la segunda temporada de la docuserie de su heredera universal. Ante esta situación, las reacciones del mediático clan no se han hecho esperar, y Amador Mohedano, hermano de la cantante, ha sido uno de los primeros en dar la cara públicamente.

El exmarido de Rosa Benito quería intervenir en una de las emisiones en directo que Diego Arrabal organiza en su canal de YouTube para tratar este asunto, pero el paparazzi se ha tenido que conformar con una nota de voz de amador Mohedano, y es que el hermano de ‘la más grande’ ha tenido que faltar a su cita porque se encontraba algo indispuesto. “Me ha pedido perdón muchas veces porque él quería estar aquí, pero no ha podido ser... No está bien, es que no está bien”, ha señalado el colaborador y tertuliano, despertando así algunas alarmas sobre la salud del tío de Rocío Carrasco.

Amador Mohedano en el homenaje por el 77º cumpleaños de su hermana Rocío Jurado FOTO: G3 GTRES

Diego Arrabal no ha querido aclarar si Amador Mohedano se encuentra mal por sus problemas de salud o por el alboroto que de nuevo se ha cernido sobre su familia a raíz del anuncio de ‘Sálvame’. Lo cierto es que el que fuera representante de la Jurado estuvo ingresado en el hospital hace poco y desde su círculo íntimo se deslizó que no se cuidaba como debería. El hermano de ‘la más grande’ sufrió un episodio de “anemia bastante grave” y fue sometido a un “exhaustivo examen médico” para esclarecer las causas de su enfermedad, pero los resultados nunca se hicieron públicos. Al parecer, no come del todo bien y mantiene hábitos poco saludables que le habrían pasado factura.

Sea como fuere, queda claro que los sobresaltos no sientan bien a un delicado Amador Mohedano, que a sus 68 años debe cuidarse más que nunca.