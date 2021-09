Gloria y Amador Mohedano se rinden ante Rocío Carrasco en el homenaje a Rocío Jurado

Gente

Ausencias

Si esa maldita enfermedad de seis letras no se la hubiera llevado aquel trágico 1 de junio de 2006, hoy Rocío Jurado hubiese cumplido 77 años. Como en todas las fechas señaladas, la familia de ‘la más grande’ se ha reunido en Chipiona para celebrar un multitudinario homenaje al que también se han acercado autoridades políticas, curiosos y seguidores de la memorable cantante. Entre otros muchos actos conmemorativos, el mediático clan ha ofrendado un ramo de flores en forma de corazón en su memoria, todo mientras una banda interpretaba la música de la artista.

Se ha tratado de un evento muy emotivo que este año ha alcanzado mayor repercusión por las polémicas que han salpicado a la familia a raíz de la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco, aunque como bien ha indicado Gloria Camila, “hacemos lo mismo todos los cumpleaños de mi madre, pero en esta ocasión ha tenido más revuelo”. Entre los rostros más conocidos del clan se encontraban también los hermanos de la Jurado, Gloria y Amador Mohedano; y su viudo Ortega Cano, que en las últimas semanas también se ha visto envuelto en cierta controversia por los rumores que asoman una supuesta mala relación entre él y su mujer.

Por su parte, Rocío y David Flores, dos de los nietos de Rocío Jurado, han llegado tarde a la ceremonia por motivos de agenda, aunque finalmente se han dejado caer en Chipiona para recordar a su abuela, ‘la más grande’.

Gloria Mohedano en el homenaje por el 77º cumpleaños de su hermana Rocío Jurado FOTO: G3 GTRES

Una vez más, la gran ausente en el homenaje ha sido la primogénita de Rocío Jurado. Rocío Carrasco sigue enfrentada con buena parte de su familia mediática y no ha querido acercarse hasta Chipiona para que su presencia no ensombrezca el acto en homenaje a su madre. Aunque en eventos anteriores el clan se ha mostrado de lo más beligerante con la heredera universal de ‘la más grande’, llegando incluso a señalar que no dan crédito a su relato de violencia de género por parte de Antonio David Flores, en esta ocasión sus tíos han sacado la bandera blanca y han enviado un mensaje que podría entenderse como conciliador.

Amador Mohedano en el homenaje por el 77º cumpleaños de su hermana Rocío Jurado FOTO: G3 GTRES

Amador y Gloria Mohedano han lamentado esta situación ante la prensa y han recordado que a su hermana le hubiera gustado que todos pudieran estar juntos el día de su cumpleaños. Además, también han dejado claro que todo el mundo estaba invitado al homenaje y que la familia siempre es bienvenida, en clara alusión a Rocío Carrasco. El hermano de la Jurado ha sido mucho más directo y no descarta tender puentes a una reconciliación con su sobrina. ¿Están pidiendo la rendición antes del estreno de la segunda temporada de la serie documental?