Lourdes Ornelas: «Camilo sigue en la UCI y su evolución es favorable»

Gente

Preocupación

Se confirman los peores presentimientos. Camilín, hijo del fallecido Camilo Sexto y Lourdes Ornelas, no será dado de alta hoy, tal y como se aseguró en el programa «Socialité» el pasado sábado. Ni fue subido a planta ni su estado permite que pueda dejar, de momento, la UCI del madrileño Hospital Puerta de Hierro, donde fue ingresado la semana pasada por una fuerte neumonía. Es su madre, la mexicana Lourdes Ornelas, quien explica a LA RAZÓN, que «mi hijo sigue en la UCI, y puedo adelantar que está evolucionando positivamente, poquito a poco». Y corrobora que «ni le subieron a planta el sábado ni le darán el alta».

Ornelas, muy preocupada, no ha salido del hospital en los días en los que Camilo lleva ingresado. Noches en vela y angustia: «Ahora hay que esperar que todo vaya a mejor». Ya no sabe qué hacer para alejar a su hijo de las malas compañías y de su adicción al alcohol. Cuando vivían en México conseguía internarle en centros de rehabilitación o llevarle a la asociación de Alcohólicos Anónimos, pero en España, las leyes son distintas, y por mucho que lo ha intentado, «si no se aviene a razones y se niega a ser internado, no se le puede obligar».

A Ornelas le gustaría estar más cerca de su hijo, vivir con él en el chalé de Torrelodones que heredó de su padre, el cantante Camilo Sesto, pero, como confesó en una anterior ocasión, «mi hijo prefiere vivir solo, no quiere que le controle nadie. Se puede imaginar usted lo mal que lo paso cuando me entero de que se encuentra en mal estado. Es muy duro vivir así».

Camilo Michel Blanes during burial of Camilo Sesto in Madrid on Monday, 09 September 2019. FOTO: UAT GTRES

Ella ocupa un pequeño apartamento, que paga Camilo, en el barrio de Salamanca. La relación madre e hijo discurre por cauces normales, pero el treintañero hace poco caso a los consejos de su progenitora para que lleve una vida más ordenada. Esas malas compañías de las que habla no se llevan bien con Lourdes. Hace unos días, un amigo de Camilín aseguraba que «Camilo Sesto dejó todo bien atado para que esa señora no se llevara ni un solo euro de su herencia. Por eso, quiere manipular a su hijo». Pero Lourdes lo niega a este medio: «Lo único que recibo de Camilo es el pago del alquiler del apartamento. Poco más. Nunca le he exigido nada. Al contrario, le ayudo en todo lo que puedo y siempre que me necesita estoy a su lado. Todos los que me conocen bien saben perfectamente que soy incapaz de aprovecharme de mi hijo».

Hay otra mujer importante en la vida del hijo de Camilo Sesto que está siendo uno de sus mayores apoyos: su novia, María. Tanto Lourdes como María se han propuesto sacar a Camilo del abismo en el que se mete cada vez que sale de fiesta. Una pesadilla para ellas.

Alfonso G. es un vecino de la localidad madrileña de Torrelodones que conoce a María, y afirma que «es una mujer estupenda, su compañía le viene muy bien al hijo de Camilo Sesto. Si no fuera por ella, seguramente, ese muchacho estaría perdido. De todas formas, es un solitario. Muchos días le vemos leyendo el periódico y tomándose un café en uno de los bares del pueblo. Parece un hombre tranquilo, no se mete con nadie y suele venir andando o en bici desde su casa», espeta preocupado.