Desvelan el sexo y el nombre del bebé de María José Campanario y Jesulín de Ubrique

Ha sido una de las noticias de la semana, incluso del mes y el año. María José Campanario y Jesulín de Ubrique esperan su tercer hijo en común, el cuarto para el torero, que ya tuvo a su famosa primogénita fruto de una relación con Belén Esteban. Han sido muchos los titulares que se han publicado en torno a esta buena nueva, hablando tanto de la reacción de la familia como de si era o no un secreto. Ahora, el foco se ha puesto en una amiga íntima de la odontóloga, que se ha atrevido a desvelar no solo el sexo del futuro bebé, sino también el nombre que los padres habrían escogido.

“Ellos ya saben el sexo, claro, ella está de tres meses. Yo estoy segura de que es un niño”, ha señalado a ‘Socialité' una íntima amiga de María José Campanario, reventando así una posible exclusiva que el matrimonio podría tener pactada con su revista de cabecera. Además, esta confidente indiscreta también ha revelado el nombre que Jesulín de Ubrique y su esposa habrían barajado para su tercer retoño. “Por todo lo que ha pasado en este tiempo, han pensando en ponerle Humberto, como el padre de él”, confirma.

Sería esta la forma de rendir homenaje al padre de Jesulín de Ubrique, fallecido el 11 de agosto del pasado año. Aunque esta amiga de María José Campanario parecía muy segura de su información, lo cierto es que el matrimonio no ha confirmado ni desmentido el sexo y el nombre del bebé que esperan.

Primeras reacciones

Mientras que Jesulín de Ubrique y María José Campanario se han mostrado de lo más felices con la noticia, su hija mayor Julia Janeiro ha preferido no hacer ninguna declaración a la prensa y se ha limitado a dar las “gracias” a los reporteros que la seguían en busca de algún nuevo detalle.

Por otra parte, aunque Belén Esteban no ha querido implicarse en exceso, sus gestos delatan que no estaría del todo contenta ante la forma que Jesulín de Ubrique ha tenido de comunicarle a su hija Andrea que va a tener un hermano. Kiko Matamoros aseguró en el plató de ‘Sálvame’ que el torero telefoneó a su primogénita solo después de que la noticia fuera publicada en prensa, y la de Paracuellos no desmintió a su compañero. ¿El que calla otorga?