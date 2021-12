Exclusiva: la respuesta de Víctor Janeiro a su polémico vídeo por el embarazo de Campanario y Jesulín

Famosos

Aclara dudas

La noticia del embarazo de María José Campanario y Jesulín de Ubrique publicada por la revista ‘¡HOLA!’ se ha convertido en lo más comentado de los últimos tiempos para la prensa del corazón. “Lo hemos intentado otras veces y no ha llegado y ahora ha llegado sin esperarlo», confesaba este martes la mujer del torero en el programa ‘Ya son las Ocho’ de Sonsoles Ónega. En su tercer mes de gestación, la odontóloga ha asegurado que se encuentra perfectamente y que está esperanzada de que todo va a salir bien.

Por su parte, la familia de ambos también se ha pronunciado ante esta inesperada pero maravillosa noticia. Aunque rostros como Carmen Bazán o Julia Janeiro han preferido guardar silencio ante las preguntas de los medios de comunicación, Víctor Janeiro, en declaraciones a ‘Europa Press’, confesó lo siguiente: “A mí ya no me sorprende nada. Yo estoy curado de espanto. Me interesan los molinos y las placas…. las placas de los dientes”. Además, cuando le preguntaron si estaba feliz por la llegada del que será su nuevo sobrino, deslizó que “él no tenía que estar contento”. Una actitud que ha levantado la polémica, ya que muchos no han entendido su comportamiento y sus palabras.

Víctor Janeiro en declaraciones a 'Europa Press'

Para aclarar lo sucedido, el protagonista ha hablado en exclusiva con ‘La Razón’: “Todo está genial. Lo mío siempre es cachondeo y nunca voy a hablar en serio porque hay que darle alegría a la gente”, desliza el andaluz quitándole importancia al asunto.

Cabe destacar que el tercer hijo de Jesulín y Campanario, el cual, si todo sigue su curso, llegará al mundo el próximo mes de junio, se llevará tan solo un año de diferencia con la pequeña Brenda, hija de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote que nacía el pasado mes de marzo.